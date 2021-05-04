我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3247萬人確診 已施打2.4億劑疫苗

蓋茲夫婦早已分居？她稱「出現無法挽回的破裂」

「最貴的離婚」 名人離婚動輒以億為單位計價

編譯黃淑玲／綜合報導
亞馬遜執行長貝佐斯與麥肯琪2018年出席宴會時的檔案照。兩人2019年離婚，是目前全球最貴離婚紀錄保持人。美聯社
亞馬遜執行長貝佐斯與麥肯琪2018年出席宴會時的檔案照。兩人2019年離婚，是目前全球最貴離婚紀錄保持人。美聯社

名人離婚很昂貴，價錢動輒以億美元為計算單位。微軟創辦人比爾‧蓋茲（Bill Gates）3日宣布與妻子梅琳達離婚，成為熱議話題。外界好奇離婚理由之餘，也關心蓋茲豐厚的財產將會發生怎樣的變化，梅琳達因離婚分得的資產，應該可以把她推進全球女性富豪前段班。

最近一次創天價的離婚，是2019年全球首富、亞馬遜創辦人兼執行長貝佐斯與麥肯琪的離婚協議。麥肯琪分得貝佐斯在亞馬遜25%持股，她獲得的財產外界估計的數字不一，大約380億美元左右。到目前為止，他倆是全球「最貴的離婚」紀錄保持者。

金額第二高的協議離婚案，是美國已故富豪威登斯坦（Alex Wildenstein）1999年與Jocelyn Wildenstein離婚談定的38億美元，如果經通貨膨脹調整，大約現在的58億美元。兩人當時結婚21年。

媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）與Anna Torv結婚31年後，也在1999年離婚，協議分手費約18億美元。經通膨調整的話，大約現在的26億美元。

高爾夫球名將老虎伍茲與Elin Nordegren在2010年離婚，協議價碼估在7.1億美元。同為運動明星的「籃球大帝」麥可‧喬丹，2006年和Juanita Jordan離婚時的代價為1.68億美元。

好萊塢名導史蒂芬史匹柏1989年的離婚協議，估計價碼約1億美元。流行音樂天后瑪丹娜2008年與電影導演蓋瑞奇離婚時，給了蓋瑞奇價值約7600萬美元到9200萬美元的財產。

美國前總統川普沒這些人那麼有錢，與 Ivana Trump1992年離婚時，估計大約付出了2500萬美元，經通膨調整，約相當於今天的4600萬美元。

美國 貝佐斯 亞馬遜

上一則

上周日搭機近167萬 疫後新高 業者促解除美英旅遊禁令

延伸閱讀

蓋茲與梅琳達離婚 世界最大「蓋茲慈善基金會」怎辦？

蓋茲與梅琳達離婚 世界最大「蓋茲慈善基金會」怎辦？
蓋茲去年情人節還貼放閃照 摟妻讚她最佳伴侶

蓋茲去年情人節還貼放閃照 摟妻讚她最佳伴侶
蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」

蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」
蓋茲財富有多少？資產遍及股票、豪車、飛機、藝術品

蓋茲財富有多少？資產遍及股票、豪車、飛機、藝術品

熱門新聞

圖為一名婦女走進夏威夷檀香山的國際機場，旁邊的看板上顯示戴口罩的要求。美聯社

已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡

2021-04-29 12:21
微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達蓋茲（Melinda Gates）3日下午在推特宣布離婚，結束27年婚姻。(Getty Images)

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

2021-05-03 19:01
全美出現7157個「突破式感染」案例，但專家認為不應解讀為新冠疫苗無效，免疫系統需數周產生抗體。圖為醫生給民眾接種疫苗。(Getty Images)

剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔

2021-04-26 22:32
台北出生的徐若冰（Heidi Shyu）可望出任拜登政府負責研發和工程的國防次長。若徐若冰通過提名，將創亞裔美國人在國防部文官系統的最高紀錄。(聯合報系資料照片)

盧沛寧、徐若冰 2華裔將出任國安要職

2021-04-27 23:05
專家評估美國恐難如願達成「群體免疫」目標，群體免疫門檻現在至少應調整為80%人口具有抵抗力。(美聯社)

群體免疫目標 美國恐難如願

2021-05-03 11:34
美國境內年輕人的確診病例與重症住院人數增加趨勢，原因不明。專家籲加強接種疫苗。圖為洛杉磯市疫接種站上月為年輕人施打輝瑞疫苗。(美聯社)

變種擴散？懶得就醫？美年輕人確診、重症雙升

2021-05-01 22:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查
群體免疫目標 美國恐難如願

群體免疫目標 美國恐難如願
蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」

蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」
噁…房間「炭燒怪聲」不斷 租客開燈見「牠」嚇壞

噁…房間「炭燒怪聲」不斷 租客開燈見「牠」嚇壞