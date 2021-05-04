「最貴的離婚」 名人離婚動輒以億為單位計價

亞馬遜執行長貝佐斯與麥肯琪2018年出席宴會時的檔案照。兩人2019年離婚，是目前全球最貴離婚紀錄保持人。美聯社

名人離婚很昂貴，價錢動輒以億美元為計算單位。微軟創辦人比爾‧蓋茲（Bill Gates）3日宣布與妻子梅琳達離婚，成為熱議話題。外界好奇離婚理由之餘，也關心蓋茲豐厚的財產將會發生怎樣的變化，梅琳達因離婚分得的資產，應該可以把她推進全球女性富豪前段班。

最近一次創天價的離婚，是2019年全球首富、亞馬遜 創辦人兼執行長貝佐斯 與麥肯琪的離婚協議。麥肯琪分得貝佐斯在亞馬遜25%持股，她獲得的財產外界估計的數字不一，大約380億美元左右。到目前為止，他倆是全球「最貴的離婚」紀錄保持者。

金額第二高的協議離婚案，是美國 已故富豪威登斯坦（Alex Wildenstein）1999年與Jocelyn Wildenstein離婚談定的38億美元，如果經通貨膨脹調整，大約現在的58億美元。兩人當時結婚21年。

媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）與Anna Torv結婚31年後，也在1999年離婚，協議分手費約18億美元。經通膨調整的話，大約現在的26億美元。

高爾夫球名將老虎伍茲與Elin Nordegren在2010年離婚，協議價碼估在7.1億美元。同為運動明星的「籃球大帝」麥可‧喬丹，2006年和Juanita Jordan離婚時的代價為1.68億美元。

好萊塢名導史蒂芬史匹柏1989年的離婚協議，估計價碼約1億美元。流行音樂天后瑪丹娜2008年與電影導演蓋瑞奇離婚時，給了蓋瑞奇價值約7600萬美元到9200萬美元的財產。

美國前總統川普沒這些人那麼有錢，與 Ivana Trump1992年離婚時，估計大約付出了2500萬美元，經通膨調整，約相當於今天的4600萬美元。