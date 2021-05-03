拜登的增稅計畫 讓富人繼承遺產面臨高達61%稅率

拜登總統3日在一場演說中，推銷他的「美國家庭計畫」。美聯社

美國 財經新聞網站CNBC報導，根據最新分析與會計師的計算，若依據美國總統拜登 所提議的加稅計畫，富裕家庭所繼承的財富可能面臨高達61%的合併稅率。

稅負政策研究機構Tax Foundation一項分析指出，拜登新進提出的「美國家庭計畫」裡，擬將資本利得稅提高近一倍，並且取消資產增值的稅負優惠，若再納入遺產稅，總體有效稅率上看61%，刷新近一世紀來美國最高稅率紀錄。

KPMG合夥人與私人企業稅務主管Brad Sprong說：「這是很大的數目。所以我們告訴客戶，必須明智地現在就開始準備。」

目前還不明朗拜登的稅改計畫能否在美國國會過關，即便是修改後可不可以成功闖關也難確定。因為不少民主黨 籍國會議員傾向反對將資本利得調高到39.6%，亦不贊成廢除俗稱「遞增基礎」的資產增值優惠計算制度。在現行「遞增基礎」的制度下，資產的價值會調整到現值，而不以初始的價值來計算，如此一來，資產被計「增值」的金額將大為減少，相應要繳的稅也跟著大降。

據了解，只有極少數的金字塔最頂層的富人會被課高達61%的稅。而許多有錢人將會透過稅務安排與遺產分配規畫，來避免需要繳納高額稅金。