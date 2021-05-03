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美國亞裔基金會成立 已募得億餘經費將對抗歧視仇恨

記者顏伶如／綜合報導
非營利組織「美國亞裔基金會」3日宣布成立。(擷自官網)
非營利組織「美國亞裔基金會」3日宣布成立。(擷自官網)

非營利組織「美國亞裔基金會」(The Asian American Foundation，TAAF)3日宣布成立，創立宗旨在於解決亞太裔社區長期已來缺乏資源的問題。美國亞裔基金會指出，董事會成員承諾捐出1億2500萬元，經費將用來對抗針對亞太裔民眾的歧視與仇恨。路透社報導，加上來自企業界的捐款，「美國亞裔基金會」一推出就有2億5000萬元規模。

路透社報導，「美國亞裔基金會」董事會成員承諾5年之間將共計捐出1億2500萬元。「美國亞裔基金會」董事會成員包括喜瑪拉雅資本公司(Himalaya Capital)創辦人兼董事長李錄(Li Lu)承諾捐出1億2500萬元，雅虎(Yahoo)共同創辦人楊致遠(Jerry Yang)、阿里巴巴控股集團(Alibaba Group Holding)共同創辦人蔡崇信(Joseph Tsai)等。

路透社報導，根據「美國亞裔基金會」資料，可口可樂(Coca-Cola)、沃爾瑪(Walmart)、花旗集團(Citigroup Inc)、亞馬遜( Amazon)、瑞士銀行集團(UBS Group AG)、美國職業籃球聯盟(National Basketball Association，NBA)等企業，總共捐款合計約1億2500萬元。

「美國亞裔基金會」發表聲明表示，募款結果創下史上針對專門支持亞太裔民眾而發起的最大規模慈善捐款活動。

由於亞太裔社區遭受越來越多種族攻擊，「美國亞裔基金會」成立宗旨在於為全國亞太裔社區打造基礎建設，從三大領域推動計畫以解決問題：反仇恨、教育、數據及研究。

「美國亞裔基金會」指出，前總統歐巴馬、布希及柯林頓，都將現身4日舉行的線上創立大會。

美國 亞裔 可口可樂

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