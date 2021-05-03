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群體免疫目標 美國恐難如願

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群體免疫目標 美國恐難如願

記者顏伶如／綜合報導
專家評估美國恐難如願達成「群體免疫」目標，群體免疫門檻現在至少應調整為80%人口具有抵抗力。(美聯社)
專家評估美國恐難如願達成「群體免疫」目標，群體免疫門檻現在至少應調整為80%人口具有抵抗力。(美聯社)

變種病毒肆虐，排斥打疫苗的民眾態度堅決，專家評估，「群體免疫」(Herd Immunity)的目標，美國恐難如願達成，新冠病毒將持續存在，但只要讓染疫風險最高、最脆弱的族群完成疫苗接種，美國社會就有希望恢復正常生活。

去年美國發生疫情之初，新冠疫苗仍在研發階段，公共衛生專家喊出「群體免疫」目標，為民眾勾勒疫情即將落幕的希望。如今逾半數美國成年人已接種至少一劑疫苗，但疫苗每日施打率持續下降。紐約時報報導，科學家及公共衛生專家現在已有普遍共識，美國將無法達到「群體免疫」門檻，至少在可以預見的未來做不到，甚至永久達不到。

科學家與公共衛生專家如今的結論是，新冠病毒並不會消失無蹤，而是變成一種可以控制的威脅，未來幾年間持續在美國散布著，仍然會有民眾因為感染病毒而住院、死亡，只不過人數相對變少。

至於染疫死亡及住院人數將會降低多少，決定因素則在於全美以及全世界疫苗施打率的高低。報導指出，可以確定的是，病毒演進迅速，變種病毒傳染力強，疫苗推廣則過於緩慢，使得「群體免疫」目標遙遙無期。

艾莫瑞大學(Emory University)演化生物學家安提亞(Rustom Antia)指出：「病毒不太可能消失，但我們必須盡一切所能，因應可能出現的中度感染狀況。」

全國過敏和傳染病研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)、拜登總統醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)指出，很多民眾覺得混淆，認為除非達到某個神奇的施打率標準，有了群體免疫之後感染案例才能降低，「這就是為什麼我們不再使用群體免疫一詞，我要說的是，先把這個概念擺在一邊，盡量讓數量夠多的民眾接種疫苗，感染案例就會減少」。

報導指出，疫情初期專家評估60%或70%人口對病毒具有抵抗力，就能達成群體免疫，但如今傳染力增加60%的英國變種病毒B.1.1.7已成美國染疫案例主因，專家認為群體免疫門檻現在至少應調整為80%人口具有抵抗力。

疫苗 美國 變種病毒

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