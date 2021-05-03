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新聞自由日 布林肯指全球遭囚殺記者劇增 點名中國

國際組／綜合報導
國務卿布林肯。(美聯社)
國務卿布林肯。(美聯社)

5月3日是世界新聞自由日，美國國務卿布林肯2日關切全球遭囚禁或殺害的記者劇增，他點名墨西哥、阿富汗和中國等，敦促各國讓記者在沒有暴力或威脅情況下從事報導工作。

布林肯說，美國國務院3月發布的2020年度人權報告，就有提及多件媒體工作者因為工作關係遭騷擾、攻擊甚至遭殺害的案件。

布林肯進一步指出，根據總部設在美國紐約的保護記者委員會（CPJ），去年遭殺害的記者人數增加超過一倍，以墨西哥、阿富汗最多。此外，他表示，CPJ數據指出，去年因報導遭囚禁的記者人數創新高，中國、土耳其、埃及囚禁最多記者。

根據CPJ統計，去年全球共有32名記者因報導身亡，其中22人遭謀殺，另外有274名記者遭囚禁。

布林肯說，新冠疫情讓專制政府有更多藉口，加強施壓獨立媒體。他說，在這種惡劣環境中，言論自由才更關鍵，尤其是對媒體工作者來說，有言論自由，大眾才能對政府濫權、貪汙有所警覺，並對抗危險的虛假訊息。

他敦促各國政府確保媒體安全，讓記者能在不需畏懼暴力、威脅或不正當拘禁情況下，從事新聞工作。

布林肯 美國 阿富汗

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