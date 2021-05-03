路透：特斯拉加強與中國監管當局互動 擴編公關團隊

特斯拉的立場轉變，正加強與中國監管機關互動。 路透

上海車展特斯拉 車主維權事件餘波盪漾，特斯拉的強硬立場也已軟化，消息人士透露，因安全及客服投訴在中國 面臨審查的特斯拉，正加強與監管機關的互動，並擴編政府關係團隊。

路透報導，知情人士表示，特斯拉改變策略，積極與中國的決策人士互動，顯示這家美國 電動車大廠正審慎因應在中國市場面臨的挫折。中國市場目前約占特斯拉全球銷售量30%。

路透指出，中國當局對一些公司的市場主導地位心存疑慮，正試圖對具有重大影響力的大型民營企業加強監管，尤其是科技產業。

中國監管機關常與全球和本地公司、產業協會及智庫討論產業政策和標準，製造商通常會參加這些會議。

知情人士表示，有別於豐田、通用等競爭對手，特斯拉過去鮮少參加這類閉門會議。然而，特斯拉高管常在備受關注的產業會議中發表談話，該公司執行長馬斯克向來直言不諱，也常在推特上評論甚至抨擊監管機關或法規。

不過，過去幾周來特斯拉高管至少已參加四次政策討論會議，主題包括汽車數據儲存、車用通訊技術、車輛回收和碳排放。

知情人士並指出，特斯拉也正在擴編政府關係團隊；特斯拉4月已公布招聘訊息，正在招聘數名經理，負責政策資料庫更新、維護公司與政府及產業協會的關係，以建立一個和諧的外部環境，支持特斯拉的業務發展。