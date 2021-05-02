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108年來首次 新澤西松樹谷高球俱樂部開放女會員

中央社紐約1日綜合外電報導
1913年創立以來就僅限男性進入的私人球場松樹谷高爾夫球俱樂部做出歷史性變革，今天投票通過，允許女性成為俱樂部會員。(Getty Images)
1913年創立以來就僅限男性進入的私人球場松樹谷高爾夫球俱樂部做出歷史性變革，今天投票通過，允許女性成為俱樂部會員。(Getty Images)

「高爾夫文摘」（Golf Digest）今天報導，1913年創立以來就僅限男性進入的私人球場松樹谷高爾夫球俱樂部做出歷史性變革，今天投票通過，允許女性成為俱樂部會員。

座落在新澤西州費城（Philadelphia）的松樹谷俱樂部（Pine Valley Golf Club）多年來被「高爾夫文摘」評為美國第一，在世界也是名列前茅。

根據高爾夫文摘取得的電子郵件，松樹谷總裁戴維斯（Jim Davis）昨天在電郵中提及俱樂部理事與會員一致同意引進女性會員，並允許她們在任何時候入內打球。過去女性只能在獲邀後進入球場，且只限定在週日下午。

戴維斯電郵寫道：「今晚，在會員的年度會議上，我們對松樹谷的規則做出了歷史性的改變。」「高球的未來必須朝包容前進，我很高興地報告，松樹谷高球俱樂部的理事和會員懷抱熱情地，一致同意移除規則中性別特定的語言。」

在松樹谷之前，已有幾個只限男性的著名私人俱樂部改變規則，同意讓女性加入。

例如美國名人賽（Masters）的舉辦地─奧古斯塔國家高球俱樂部（Augusta National），就是在2012年歡迎他們的首位女會員。蘇格蘭聖安德魯（St. Andrews）的皇家古老高爾夫俱樂部（Royal & Ancient Golf Club）在2014年才有女會員，而蘇格蘭墨費德球場（Muirfield）則要到2017年才開始接納女會員。

高球 美國 新澤西州

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