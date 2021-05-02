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南非橄欖球員遭夏威夷警方誤殺 家屬控訴

中央社約翰尼斯堡2日專電
南非橄欖球員姆耶尼(右)全家福照片。(美聯社)
南非橄欖球員姆耶尼(右)全家福照片。(美聯社)

南非橄欖球員姆耶尼4月14日在美國夏威夷住家附近遭警方誤殺身亡，遺體昨天運抵南非，預計6日舉行追悼會，8日舉行葬禮。家屬已就此事控訴檀香山市警方。

29歲的姆耶尼（Lindani Myeni）4月14日回家時，在住家附近遇上前來偵辦入室搶劫的3名警察。警方並未詳細盤查姆耶尼身份，雙方發生爭執，警方開槍，姆耶尼身中4槍當場身亡。

南非新聞網站「時報即時新聞」（TimesLive）今天報導，警方公布案發當天911緊急報案電話錄音顯示，有1名女性尖叫哭泣表示有陌生人闖入她家。錄音繼續顯示這名女性告訴值班員警，闖入者並未說出自己的名字，只說來自南非。她不認識姆耶尼。值班員警告訴她，警察已經在趕去她家的路上了。

瓜祖魯那他省（Kwazulu-Natal）社會開發部門官員柯薩（Nonhlanhla Khoza）昨天在機場迎靈時表示，美國警方應該為濫殺黑人低頭表示羞愧，並要求儘快展開調查還給姆耶尼一個公道。

報導指出，姆耶尼與美籍妻子、29歲的林西（Lindsey Myeni）2019年結婚，婚後育有一雙兒女。林西認為警方認定姆耶尼涉嫌闖入別人家中搶劫是毫無證據的說法。她已就丈夫遭到誤殺一事正式控訴檀香山市（Honolulu）的警方與3名警員。

南非 警察 美國

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