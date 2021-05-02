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從福建開橡皮艇到台中港 他稱「投奔自由」一路暢行

一文掌握「股神」巴菲特在波克夏股東會談話內容

編譯林奕榮／綜合外電
「股神」巴菲特（左）和老搭檔孟格出席波克夏年度股東會。 路透
「股神」巴菲特（左）和老搭檔孟格出席波克夏年度股東會。 路透

有「股神」稱號的波克夏公司董事長巴菲特和副董事長孟格，1日出席波克夏公司的年度股東會，並且回應股東提問，兩人談到許多議題，以下是兩人的談話要點：

美國經濟復甦比預期還強

巴菲特表示，美國經濟復甦的強度比他預測還高，聯準會（Fed）和國會的財政措施，使美國經濟以「非常有效率的方式」持續復甦，「85%」的美國經濟正以超高速運轉，而通膨正在大幅上漲，因此波克夏也正在漲價，房市成本一直在漲，鋼鐵成本每天都在漲，但人們口袋裡有錢，因此願意付更高的價格。

特殊目的收購公司（SPAC）、羅賓漢（Robinhood）和短線交易

巴菲特認為，SPAC熱潮有如「殺手」，會拖累波克夏進行併購交易的能力，但SPAC熱潮不會永遠持續下去。他並表示，短線交易已讓股市有如賭場。他也對許多投資人把市場當賭場的賭博氛圍升高，表示悲嘆。

對於羅賓漢交易App，巴菲特認為：「這不是壞事，但利用賭博天性占便宜，並不值得欽佩。」孟格則說，文明人不該投資羅賓漢，不該利用占其他人的便宜賺錢。

坦承去年減碼蘋果股票是個錯誤

巴菲特表示，去年並非波克夏表現最出色的時刻，出售部分蘋果股票「可能是個錯誤」；他指出，蘋果以「不可或缺」的產品建立「不同凡響」的事業；他也說，蘋果執行長庫克已達成賈伯斯未能實現的一些成就。

巴菲特也坦言對醫療保健公司Haven的投資失敗，未能解決醫療照護體系的「寄生蟲」問題。

針對波克夏去年拋售航空股、減碼銀行股。巴菲特說，他很喜歡整體銀行業，但不想有太大的曝險，美國銀行業者的狀況遠優於其他地區的銀行。

他也說，去年會拋售航空股，部分原因是航空業者必須取得政府紓困，他認為，若波克夏還是航空業者大股東，航空業者可能更難取得政府協助，但鑒於國際旅行低迷，他依然不會買進航空股。

投資建議

巴菲特維持過去的看法，認為一般投資人應投資指數型基金，而非個股。孟格則說，人們假設基金經理人能正確找出股市底部、並且藉機獲利的想法，「很瘋狂」。

巴菲特說，他從未建議任何人買波克夏股票，而是不斷建議人們不如買標普500指數ETF，一般投資人買指數基金的績效會比買個股好。孟格則說，他個人偏好持有整體市場。

基於近來投入股市的散戶愈來愈多，巴菲特也給股市的新手投資人一些建議，他說，32年前的全球前20大股票中沒有任何一檔至今仍留在榜上 ，凸顯持有廣泛且充分多元投資組合的重要性。他也告誡投資人，很難在新且成長的產業中找出贏家。他指出，在1990年代初期有非常多生產汽車的公司，但大多數都在汽車產業遠未成熟前就倒閉或退出該產業。

接班

波克夏迄今仍未公開宣布公司未來將由誰接掌；孟格在這場股東會一度提及，亞伯（Greg Abel）將可延續波克夏的企業文化。亞伯一直被視為接班熱門人選。

亞伯和另一名熱門接班人選詹恩（Ajit Jain）都有出席股東會、回應股東的問題，兩人會定期交談，也在個人和專業層面敬重彼此。

巴菲特說，他的兩位投資副手庫姆斯（Todd Combs）和威許勒（Ted Weschler）「絕對」是波克夏的「傑出人才」和「資產」，但不希望兩人在股東年會上公開回答關於股市的問題。

加密貨幣與比特幣

孟格表示，他「當然痛恨比特幣的成功」，「整個發展令人作嘔（disgusting），也有違公民利益」。巴菲特則避不回答這個問題。

談增稅

巴菲特和孟格都認為，拜登政府提議的提高企業稅率措施，將不利股東，但不會特別擔心，因為企業總會調適。巴菲特說他不喜歡在波克夏的公開活動回應特定政策問題。

氣候變遷

巴菲特說，不會對持有雪佛龍等石油業者感到不自在，他不喜歡對一家企業作出道德判斷，世界仍需要很多碳氫燃料很長一段時間，至少雪佛龍不是「一個邪惡的國家」。

孟格說，他們不知道全球暖化的答案，會保持謙卑，但很多談論全球暖化的人都覺得自己知道所有答案。

亞伯則說，氣候變遷是個重大風險，波克夏對於能源事業「去碳化」有明確承諾，他正在設定目標，也已經達成在巴黎氣候協定出爐時所作的承諾。

中國

孟格說，中國大陸在讓企業繁盛發展的作為，值得稱讚，「他們（中國大陸）接受了亞當斯密（的思想），再納入共產主義」。

巴菲特也說，中國大陸已發現成功打造繁盛企業的方式，但他仍認為美國的最有價值企業數量仍將多於中國大陸

其他議題

巴菲特說，他在去年的美國總統大選投票給民主黨籍的拜登。他也說，波克夏在去年疫情爆發時，原本能部署500億-700億美元，但Fed很快就採取行動，因此到處都有波克夏錯失的機會。

巴菲特 波克夏 投資

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