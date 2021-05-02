波克夏揮別疫情陰霾 第一季淨利逾3千億元

波克夏董事長兼執行長巴菲特。（路透）

美國 億萬富豪巴菲特（Warren Buffett）旗下機構波克夏 哈薩威公司，今年首季淨利117億美元（約新台幣3263億元），營業利益來到70億美元，揮別去年第一季的虧損陰霾。

美國有線電視新聞網商業頻道（CNN Business）報導，波克夏哈薩威公司（Berkshire Hathaway）2020年首季因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，虧損將近500億美元，今年第一季則恢復獲利。

波克夏哈薩威公司旗下企業包括蓋可產險（Geico）、柏林頓北方聖塔菲鐵路公司（BurlingtonNorthern Santa Fe），以及知名消費者品牌如冰雪皇后（Dairy Queen）、班傑明摩爾油漆公司（BenjaminMoore）和金頂電池（Duracell）等。

公司今天送交美國證券管理委員會（SEC）的文件表示，隨著經濟重新開放，過去幾個月來，公司旗下許多製造、服務、零售業務的營收 和盈餘都好轉。

但波克夏哈薩威公司雖持樂觀態度，也持續投入資金回購自家股票，而非花錢進行更多收購。

波克夏哈薩威首季共花費近66億美元回購最昂貴的A股和股價較低的B股。

即使如此，波克夏哈薩威持有現金仍然增加，現在公司財務狀況表上的現金約為1454億美元，高於2020年底的1383億美元。