變種擴散？懶得就醫？美年輕人確診、重症雙升

美國境內年輕人的確診病例與重症住院人數增加趨勢，原因不明。專家籲加強接種疫苗。圖為洛杉磯市疫接種站上月為年輕人施打輝瑞疫苗。(美聯社)

隨著新冠肺炎疫苗 接種開展，疫情 有緩解跡象，但是近期的疫情數據顯示，年輕民眾的染疫、乃至重症的情勢都在上升，與去年疫情嚴峻時以老年人為主的態勢迥然不同；造成此現象的確切原因依然不明，公衛界只能呼籲賡續加強疫苗接種。

「美國 廣播公司」(ABC)報導，去年疫情陰霾籠罩全國之時，染疫民眾以年長者占大多數，有慢性病的長者風險尤大；但是現在全國3萬7000名染疫住院病患中，65歲以上年長者住院人數，已連續三周少於18歲至49歲、以及50歲至64歲民眾，是疫情爆發以來首見的現象。

傳染病醫師巴利加(Chris Baliga)就表示，他任職的醫療機構現在40歲以下的病患不但越來越多，比重還達到40%，且這些年輕病患的重症數量也增加，令他感到「極其詫異」。

凱瑟醫療(Kaiser Permanente)傳染病學家凱蒂·沙夫(Katie Sharff)則表示，雖然收治越多年輕患者，就一定會有些重症病例，且確實部分患者有如肥胖等問題，但是並非所有年輕重症患者都有不能忽視的既有健康問題，讓這趨勢「極為引人注目」。

美國境內年輕人的確診病例與重症住院人數增加趨勢，原因不明。專家籲加強接種疫苗。圖為紐約市疫苗流動接種站上月提供華語服務的嬌生疫苗接種。(美聯社)

此現象的確切發生原因依然不明，專家點出的可能性包括：變種病毒，對防疫措施鬆懈，尚未接種疫苗或接種不完全，自恃抵抗力佳等，當然也可能是綜合因素交織的結果。

至於無宿疾年輕患者重症病例數激增；沙夫表示，部分的原因是，相較於年長者染疫後會即刻前往醫院相比，不少年輕人會試圖待在家裡，看看自己能不能「撐過去」。

東北大學流行病學家斯卡普諾(Samuel V. Scarpino)表示，美國疫苗優先針對高危險群，年輕染疫住院病患幾乎沒有接種疫苗；沙夫也表示，年長病患減少，可能已著實揭示疫苗的效力。

目前全國50州幾乎都已開放16歲以上民眾接種疫苗，不過斯卡普諾表示，從接種第一劑到形成抗體，尚需四至六周的時間；沙夫則憂慮於許多年輕人不願接種疫苗的事實。

華盛頓州醫院協會(Washington State Hospital Association)主席紹爾(Cassie Sauer)就表示，年輕人認為自己染疫能免於重症是「不會發生的事情」，「別認為自己在疫情中是安全的」；沙夫也表示「我們需要疫苗」，因為這是「終結疫情最好的辦法」。