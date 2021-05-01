華郵：中國軍事進逼為迫台灣投降 美國嚇阻不易

最新一期英國《經濟學人》雜誌認為，當前地球最危險之處是台灣。圖╱╲取自網路

台海情勢近來備受矚目，經濟學人稱台灣 是全球最危險地區，華盛頓郵報今天也發表社論指出，中國 逐漸在台海、南海升級軍事行動，目的是稱霸東亞、迫使台灣投降，美國要成功嚇阻恐不易。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天發表社論指出，中國一步步在台灣海峽與南海升級軍事行動，為的不只是作秀，而是實質推進稱霸東亞、迫使台灣投降的戰略。

華郵 社論指出，數百艘據信受中國解放軍控制、俗稱「小藍人」的中國拖網漁船，3月突然在南海牛軛礁（Whitsun Reef）附近集結。美國國務院撐腰下，菲律賓官員大聲斥責中國最新侵略行動，但最近報導顯示，仍有6艘漁船聚集在牛軛礁瀉湖內，其餘船隻則在附近駐留。

同一時間，華郵表示，中國軍隊相對公然地加大對台灣施壓力道。社論引述「華爾街日報」（The Wall Street Journal）上個月報導指出，今年以來有超過260架次共機擾台，去年有380架次；中國航艦上個月也駛過台灣周邊海域，北京當局透過聲明表示，未來會定期進行類似演練。

華郵指出，很少有分析師預期中國會在不久的將來，對台灣或在南海採取軍事攻勢，但與上個月宣布自烏克蘭邊境撤軍的俄羅斯不同的是，中國國家主席習近平政權要的不只是在政治或外交上得分。

華郵引述史丹福大學胡佛研究所（Hoover Institution）研究員歐斯林（Michael Auslin）說，中國正持續消磨台灣空軍，因為只要每次有共機靠近，台灣空軍都得出動；而若中國控制牛軛礁，則能在掌控南海與區域重要航道上取得另一有利位置。

華郵表示，美國總統拜登（Joe Biden）政府並未忽視北京挑釁，除了在言語上挺菲律賓，也升級與台灣的外交接觸。拜登政府雖尚未採納外界建議，廢除美國長年對台「戰略模糊」政策，但透過聲明強調對台承諾「堅若磐石」；拜登上任以來，美國軍艦也無視中國區域主張，三次駛進南海。

不過，華郵認為，類似作為抑或是強化與印度、澳洲與日本的「四方安全對話」（Quad）夥伴關係，都不太可能逆轉中國逐步軍事升級行動。

華郵直指，美國與盟友的堅定立場，雖似乎促使俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）對烏克蘭收手，「但要嚇阻習近平，可是一項複雜許多的挑戰」。