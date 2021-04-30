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德州通過草案 公眾場合持槍「免執照」

編譯潘勛／綜合30日電
德州很快便會成為在公眾地方毋須執照也可持槍的全國最大州。圖為全國槍枝協會在達拉斯辦槍展。(美聯社)
德州很快便會成為在公眾地方毋須執照也可持槍的全國最大州。圖為全國槍枝協會在達拉斯辦槍展。(美聯社)

擁槍限制極為寬鬆的德州參議會特設委員會29日快速通過州法草案，允許州內民眾不必擁有執照，便可以在公眾場合持槍；本案在德州州議會爭執多年，目前州眾議會及參議會特設委員會雖然讓草案過關，但能否在州參院取得足夠票數，而送給州長艾伯特(Greg Abbott)簽字立法，猶待觀察。

本法案將免除德州州民要取得執照才能帶槍的規定，唯一但書是民眾不得經聯邦或州方法院判定禁止擁槍；另外，德州民眾也不必再接受用槍訓練，才能在公眾場合攜帶手槍。

依當前州法，德州民眾一般不論私下還是公開場合，都要有執照才能帶手槍；一些警員、私下帶槍執照教練及民主黨人士，都以安全顧慮為由，反對這項法案。

「州參議會憲法事務特別委員會」(Senate Special Committee on Constitutional Issues)依政黨席次投票，以5:2的票數通過草案，將該案交付參議會全會；州眾議會4月稍早時通過編號1927的該法案，讓擁槍權人士推案多年後，終於在德州州議會獲得勝利。2019年艾爾巴索市(El Paso)發生持槍濫殺案，好些民主黨人士為用槍安全奮戰不已，州眾議會通過法案讓他們遭逢重挫。

推案的州參議員史魏特納(Charles Schwertner)表示，履行職責，恢復並捍衛上天賜給州內民眾的權利，是州議員的職責，不能再對憲法第二修正案只耍嘴皮子，而讓本議期虛度。

擔任州參議會領袖的副州長派翠克(Dan Patrick)上周創設特別委員會，再派支持無照擁槍的議員占據多數席次，另指派強烈支持擁槍權的史魏特納出任委員會主席。派翠克表示，自己對州議會通過本案的機率「很是樂觀」，但還要爭取足夠票數支持。

休士頓警員工會(Houston Police Officers’ Union)總幹事杭特(Ray Hunt)表示，如果州參議會擋下本案，相信全體警員都不會反對。

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