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美鐵50歲 拜登赴費城祝賀 再推重建計畫

中新社／紐約4月30日電
拜登總統30日攜第一夫人吉兒·拜登訪問賓州最大城市費城。他出席了美鐵公司創立50周年慶祝活動，並宣傳其重建美國經濟計畫。(美聯社)
拜登總統30日攜第一夫人吉兒·拜登訪問賓州最大城市費城。他出席了美鐵公司創立50周年慶祝活動，並宣傳其重建美國經濟計畫。(美聯社)

美國總統拜登30日攜第一夫人吉兒·拜登訪問賓夕法尼亞州最大城市費城。他出席了美國國家鐵路客運公司（Amtrak）創立50周年慶祝活動，並宣傳其重建美國經濟計畫。

當日，拜登在位於費城市中心的火車站發表講話。「非常高興回到30街車站」，他說，「很榮幸來參加慶祝美鐵創立50周年的活動，我期待能看到美國鐵路的光明未來。」

拜登在講話中提到其重建美國經濟計畫，並表示政府投資基礎設施建設將創造大量的就業機會，而鐵路的擴展將給更多地區的人們帶去收入可觀的工作。　　

拜登說，美國的鐵路建設落後於世界上很多國家，比如中國的高鐵里程已佔全球高鐵總里程的三分之二。拜登表示，在重要的基礎設施建設方面，「我們已遠遠落在後面」。

「我們需要的不只是重建」，拜登說，「我們是要重建美好未來。」

美國有線電視新聞網（CNN）報道說，拜登一直是美鐵的「超級粉絲」，在其職業生涯中，他經常乘火車往返於德拉瓦州與華盛頓特區之間。

據《華盛頓郵報》報導，拜登此行是「讓美國重回正軌之旅」的一部分，白宮稱他希望藉此行宣傳其重建美國經濟計畫，包括2.3兆美元基礎設施建設和就業計畫以及1.8萬億美元美國家庭計畫，這其中800億美元將被用於提昇鐵路服務。　　

美鐵作為美國最大的客運鐵路公司，創立於1971年5月1日。該公司表示，正計畫升級和擴展鐵路服務，包括新增30條鐵路路線並向已有的20條路線增加列車。　　

美國 吉兒·拜登 費城

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