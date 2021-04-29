不滿口罩令 電話威脅「吊死州長」愛阿華男遭起訴

愛阿華州州長雷諾茲下令戴口罩，遭居民杭特威脅要吊死她。(美聯社)

愛阿華州 居民杭特(Harvey Hunter)電話留言威脅以叛國罪吊死州長雷諾茲(Kim Reynolds)，遭法院起訴後說，他有言論自由，講那番話是「表達反對新冠肺炎疫情 的限制措施」。

48歲的杭特1月5日在州長辦公室電話裡留言，檢方以一級騷擾罪名起訴他。州長電話錄音歡迎州民，針對是否贊成繼續在熱點地區實施口罩令，表達意見。

杭特留言說，州長是獨裁者，「你們每一位都該為推銷新冠騙局，以叛國罪處以吊刑」；針對女州長，又用了兩個罵女人的詞句，還說「你該被槍斃」。

他上個月出面自首，但不認罪，法庭預定6月審理本案，若定罪，最高可判處兩年有期徒刑。

法院收到的起訴書指出，杭特的言語，根據愛阿華州的法律，形同「最嚴重的騷擾罪行」，因為他威脅要對州長「犯下強制重罪」。

愛阿華州當局說，州長和其他民選官員最近時常受到「廣泛且令人驚心的」威脅，為此，決定在州長官邸四周，花40萬元構築一道安全防護圍籬。

杭特28、29日兩天接受電話訪問時，否認他有威脅要殺州長，他只表達「強加新冠限制措施於民」的州長等政府官員，侵犯了人民的自由，「該以叛國罪受審，若罪行確立，就依法受罰」。

杭特是卡車司機，他說：「我們有憲法第一修正案，就是這個道理，我們才可以批評我們的政府啊。」

杭特自稱保守派，他相信「匿名者Q」極右團體陰謀論的「中心論點」；他稱那通電話，若不是他遭到起訴，根本就不會被公開。他說他去年11月就反對州長下令戴口罩，結果今年2月州長就取消口罩令了。

杭特說：「我本來是雷諾茲州長的大粉絲，她開始踐踏大家的權利與自由才改觀。如今她裝作是受害者，事實上她是讓大家受害者。」

愛州「美國公民 自由聯盟」法律部門主管奧斯田(Rita Bettis Austen)說，真正有意對某人或某團體施暴，就構成「真實的威脅」，不受憲法第一修正案的保障。

她說：「這對檢察官是很高的門檻，起訴必須非常小心，不要讓受保障的言論造成寒蟬效應。」