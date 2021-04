共和黨參議員克魯茲被拍到打瞌睡 辯：拜登演說太無聊

拜登 總統28日於國會聯席會議發表演說時,共和黨籍聯邦參議員克魯茲 (Ted Cruz)眼皮下垂瞌睡連連的鏡頭,經國會電視台特寫播出後,廣受評議;他自我辯護說,演說內容太無聊,不過「實質倒很激進」。

推特「每日一秀」帳號(The Daily Show)忙不迭把克魯茲睡眼迷濛的鏡頭配上德州 今年大停電的標題,糗道,「看來克魯茲的眼睛和他那州的電網連結上了。」沒電,當然沒神。

「深夜秀」節目的喜劇明星主持人柯爾伯特(Stephen Colbert)進一步把德州停電時,克魯茲全家正在墨西哥坎昆度假的「往事」挖出來,稱克魯茲正把女兒帶往夢境般的度假勝地,自己「馬上回來」。克魯茲當時就是這樣解釋的。

深諳媒體力量的克魯茲想反敗為勝,轉推一則以他瞌睡為鏡頭但標題是「無聊但激進」的推文,表示要怪也要先怪拜登,先有無聊演說才有瞌睡聽眾。

Ted Cruz literally falling asleep in Biden speech



He is all of us pic.twitter.com/18Lpo8EDPp