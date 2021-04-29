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共和黨參議員克魯茲被拍到打瞌睡 辯：拜登演說太無聊

記者張聲肇／綜合報導
拜登總統28日於國會聯席會議發表演說時，共和黨聯邦參議員克魯茲眼皮下垂瞌睡連連的鏡頭，經國會電視台特寫播出後，廣受評議。(取自推特)
拜登總統28日於國會聯席會議發表演說時，共和黨聯邦參議員克魯茲眼皮下垂瞌睡連連的鏡頭，經國會電視台特寫播出後，廣受評議。(取自推特)

拜登總統28日於國會聯席會議發表演說時，共和黨籍聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)眼皮下垂瞌睡連連的鏡頭，經國會電視台特寫播出後，廣受評議；他自我辯護說，演說內容太無聊，不過「實質倒很激進」。

推特「每日一秀」帳號(The Daily Show)忙不迭把克魯茲睡眼迷濛的鏡頭配上德州今年大停電的標題，糗道，「看來克魯茲的眼睛和他那州的電網連結上了。」沒電，當然沒神。

「深夜秀」節目的喜劇明星主持人柯爾伯特(Stephen Colbert)進一步把德州停電時，克魯茲全家正在墨西哥坎昆度假的「往事」挖出來，稱克魯茲正把女兒帶往夢境般的度假勝地，自己「馬上回來」。克魯茲當時就是這樣解釋的。

深諳媒體力量的克魯茲想反敗為勝，轉推一則以他瞌睡為鏡頭但標題是「無聊但激進」的推文，表示要怪也要先怪拜登，先有無聊演說才有瞌睡聽眾。

克魯茲接受福斯新聞訪問時，繼續運用這一可扳回一城的說法，說拜登的演說「沒啥值得注意的」，卻在平淡無奇的語句中夾帶「激進的主張」；他說：「總統刻意讓你覺得無聊，可是實質內容卻很激進。」

不過，克魯茲眼皮抬不起來的時刻，拜登正提出野心勃勃的施政方針，包括學前教育和社區大學免費，大企業和大富豪加稅，警政「系統性」革新。

拜登支持者可能也樂見他刻意營造和川普截然不同的氛圍，不激發爭議，不挑撥衝突，卻默默推動影響深遠的改革。

紐約雜誌分析拜登就職百日的作者柴特(Jonathan Chait)說，川普口中「愛睡覺的拜登」上台迄今，就靠面面俱到處處討好，把反對之聲都壓了下去。

柴特說：「目前為止，他的成績不錯，就是靠他那令人想睡的特質。共和黨擋不住拜登，因為他讓他們覺得無聊死了。」

克魯茲 拜登 德州

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