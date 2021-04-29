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歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡

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已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡

記者顏伶如／綜合報導
圖為一名婦女走進夏威夷檀香山的國際機場，旁邊的看板上顯示戴口罩的要求。美聯社
圖為一名婦女走進夏威夷檀香山的國際機場，旁邊的看板上顯示戴口罩的要求。美聯社

夏威夷州衛生廳指出，行前雙雙完成接種(fully vaccinated)、接受新冠病毒檢測結果均為陰性的夫妻，經過仔細規畫之後帶著家人到夏威夷旅遊，但他們的兒子抵達之後開始出現症狀，後來因為感染新冠病毒在夏威夷州當地醫院病逝。衛生機關表示，這名患有潛伏疾病的男童，年齡不到11歲。

這名男童成為夏威夷州兒童染疫死亡首例。截至目前為止，夏威夷州共有479個染疫死亡案例。夏威夷州從2020年10月起恢復開放旅遊。

夏威夷州衛生廳在新聞稿中並未公布男童姓名，也未公布男童來自哪一州。疫情期間，夏威夷州規定，所有5歲以上的來自外州觀光客抵達之後都須自我隔離10天，如果不想隔離則必須出示搭機之前72小時內的病毒檢測陰性證明。

夏威夷州衛生廳發言人巴爾(Brooks Baehr)指出，男童如何感染新冠病毒，目前仍在調查中。

巴爾說：「男童抵達夏威夷之後的幾小時，便開始出現染疫症狀，因此不太可能是在這裡被感染的。」

巴爾表示：「這是一起不尋常且不幸的事件，」

夏威夷州衛生廳指出，男童在出發之前，並未像他的父母一樣接受病毒檢測。

夏威夷州 檢測 觀光

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