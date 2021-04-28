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拜登今晚國會演說 要談中產階級、要打造藍領藍圖

拜登首場國會演說 將談大規模支出計畫、中俄

曾任駐聯國大使 鮑爾將掌國際開發總署 負責外援

中央社／華盛頓28日綜合外電報導
聯邦參院今天通過鮑爾出任美國國際開發總署署長的人事案，由她負責美國的對外援助。鮑爾曾任美國駐聯合國大使。(路透)
聯邦參院今天通過鮑爾出任美國國際開發總署署長的人事案，由她負責美國的對外援助。鮑爾曾任美國駐聯合國大使。(路透)

美國聯邦參院今天通過鮑爾（Samantha Power）出任美國國際開發總署（USAID）署長的人事案，由她負責美國的對外援助。鮑爾曾任美國駐聯合國大使。

路透社報導，鮑爾獲總統拜登（Joe Biden）提名後，參院今天以68比26票通過人事案。

參院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee）主席梅南德茲（Bob Menendez）在表決前向議員們表示：「我有信心，她的經驗、韌性，以及追求讓世界更加美好、繁榮且和平的幹勁，正是美國國際開發總署與我國當前所需要的。」

現年50歲的鮑爾長期提倡人權，在哈佛大學甘迺迪學院（Kennedy School）擔任公共政策教授，她也在美國國家安全會議（National Security Council）服務過。

記者出身的鮑爾曾以其2002年的書籍「來自地獄的問題：美國與種族滅絕時代」（A Problem from Hell: America and the Age of Genocide），獲得美國新聞界最高榮譽「普立茲獎」（Pulitzer Prize）殊榮。

美國 鮑爾 參院

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