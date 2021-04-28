拜登赴國會演說將不設「指定倖存者」

拜登總統28日晚間赴國會聯席會議發表上任以來首次國會演說。(美聯社)

拜登 總統28日晚間赴國會聯席會議發表上任以來首次國會演說，將不依循慣例設立「指定倖存者」( Designated Survivor)。白宮 發言人莎奇(Jen Psaki)說，內閣成員將從家裡或辦公室透過視訊連線收看拜登國會演說，而不是陪同拜登抵達演說現場，因此並不需要「指定倖存者」。這將是數十年來美國 總統發表國會演說時，第一次沒有安排「指定倖存者」。

1947年「總統繼任法案」（Presidential Succession Act of 1947）規定，如果總統無法視事，繼任順位依次為副總統、眾議院議長、參議院臨時議長(president pro tempore)、國務卿以及其他內閣成員。源於冷戰時期的「指定倖存者」設計，主要用意在於萬一美國遭受核子攻擊，元首、副元首以及內閣首長、國會領袖全數喪生時，還有一位「確定存活」的官員得以臨危受命，立即繼任成為元首，保持政府機器持續運作。

每當總統前往國會發表演說時，白宮通常指定一名內閣官員擔任「指定倖存者」。這名內閣官員將被護送前往華府之外的保密地點，直到總統國會演說結束。其他內閣成員則陪同總統出席國會演說。

莎奇27日表示，拜登28日前往國會發表演說時，內閣成員將透過視訊連線，從家裡或辦公室收看演說，而非陪同拜登在國會演說現場，因此這次並不需要安排「指定倖存者」。

受到疫情影響，拜登國會演說實施人數管制，現場大約僅有200人，其中包括位於總統繼承順序之列的四人：副總統賀錦麗、眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)、參議院臨時議長李希(Patrick Leahy)、國務卿布林肯(Antony Blinken)。

倘若拜登發表演說時國會現場發生重大變故，財政部長葉倫(Janet Yellen)將遞補出任元首。

國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)繼任順序在葉倫之後，奧斯丁28日晚間將陪同拜登出席國會演說。

根據憲法規定，內閣部長遞補元首職務，仍然需要符合憲法規定的總統資格，因此加拿大出生的能源部長葛蘭何(Jennifer Granholm)、古巴出生的國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)，都不能成為繼任總統。