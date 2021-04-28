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CNN：川普卸任一百天 心情調適頗不容易

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CNN：川普卸任一百天 心情調適頗不容易

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普。美聯社
前總統川普。美聯社

每逢周一、周二，前總統川普通常不打高爾夫球，改與幕僚討論即將展開一周行程，安排要與哪幾位有意參選的共和黨人士見面，商量哪些共和黨員值得背書。在私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)新娘套房改造的個人辦公室裡，川普在會議中詢問幕僚超級政治行動委員會發展狀況，常花好幾小時與老朋友講電話。

美國有線電視新聞網(CNN)報導，離開白宮之後的卸任一百天，川普積極規畫政治生涯下一章，不像其他卸任總統籌備成立總統圖書館，忙著為「讓美國再度偉大」(MAGA)陣線招兵買馬，而不是動筆撰寫總統回憶錄。

相較於過去的卸任總統離開白宮後便淡出政治圈，川普則維持執政期間的高度戰鬥力，為全面東山再起而布局，甚至不排除再戰2024年。

川普多年好友、保守派媒體「新聞極限」(Newsmax)老闆魯迪(Chris Ruddy)說：「川普當總統的時候，就沒有按照遊戲規則走，如今身為前總統，當然更不會那麼做。」

報導指出，包括川普助理、親信及盟友在內等十多位消息人士受訪時表示，川普對於2020年大選落敗迄今仍然憤憤不平，但對於登上共和黨「造王者」(kingmaker)地位則非常欣喜，頗為自豪有能力干擾選舉，或推出挺川派候選人挑戰不聽話的黨內人士。

知情人士也說，川普渴望重返白宮，也對身邊人士透露，卸任之後努力打造的政治組織，都是為了重回白宮的目標而努力。

平常日子裡，川普行程上午9時在高爾夫球場開始，通常打18洞，偶爾則打27洞，並與朋友在俱樂部吃午餐。回到海湖莊園辦公室後，川普則與幕僚開會，或面試有意參選者，直到晚間7時30分與妻子梅蘭妮亞共進晚餐。

過去幾周，川普夫妻曾經分別與前眾院議長金瑞契(Newt Gingrich)夫婦、前白宮資深顧問康威(Kellyanne Conway)吃飯。金瑞契受訪時說，川普在保持政治動能方面做得極好，為萬一決定參選預做準備。

一名經常接到川普電話的友人透露，川普離開白宮之後，花了好幾周才克服內心的疏離感，相較於1月6日成千上萬支持者現身國會山莊表達支持的盛大場面，川普覺得卸任之後彷彿被推入政治放逐。一名川普身邊人士說，許多總統離開白宮之後，會覺得肩上重擔突然解除，「但對川普來說，卻花了頗長一段時間才適應現實，最初幾周真的非常不容易」。

川普 白宮 共和黨

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