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「單店最高500萬」餐飲業290億補助 5月3日起申請

編譯陳韻涵／綜合27日電
聯邦小商業管理署5月3日起，受理餐飲業者申請總額達290億元的新冠紓困補助；圖為密西根州安娜堡餐館開放未隔離的戶外用餐。(路透)
聯邦小商業管理署5月3日起，受理餐飲業者申請總額達290億元的新冠紓困補助；圖為密西根州安娜堡餐館開放未隔離的戶外用餐。(路透)

聯邦小商業管理署(SBA)5月3日起，受理餐飲業者申請總額達290億元的新冠紓困補助；符合資格的申請者可獲得與疫情相關營收損失相當的補助，每一企業高達1000萬元，但單一實體店最高補助額500萬元。

華爾街日報(WSJ)報導，這項「餐飲業復興基金」(Restaurant Revitalization Fund)計畫由聯邦補助餐廳、酒吧等餐飲業者，屬於國會上月授權的1.9兆元新冠補助計畫之一，也是受疫情重創餐飲業的關鍵補助來源。 

美國餐館協會(National Restaurant Association)資料顯示，餐飲業者和酒吧去年營收6590億元，較2019年減少近25%，且超過11萬家酒吧和餐廳一度暫停營業。

餐廳業者數月來遊說國會致力補助餐飲業，稱避疫指南限制內用人數重創該產業。 

SBA表示，有興趣的企業可自4月30日起透過各申請入口登記，申請將於美東時間5月3日中午正式開放。

「餐飲業復興基金」成為SBA監督的多項新冠補助計畫之一，這些計畫中最大且最熱門的是「薪資保護貸款計畫」(Paycheck Protection Program)；截至25日，SBA已核准510萬筆免償貸款給小企業，總額高達2485億元。

除了餐廳和酒吧業者之外，SBA也接受餐車、宴會籌備者、簡餐業者和部分釀酒廠、啤酒廠和小酒館申請補助，連鎖企業的業主可申報多達20個分店的補助；這筆補助可用做員工薪資開銷、添購企業營運所需的用品，或建造戶外用餐區。

不過，上市公司不得申請，已透過SBA其他管道申請補助的現場音樂會場也不能重複申請。

在丹佛擁有兩間酒吧的安東尼(Justin Anthony)去年營收損失逾60%，他靠著個人積蓄在疫情期間載浮載沉，他的合夥人則將房屋拿去抵押貸款。

安東尼表示，將把握SBA的申請期間，「我們已經準備好所有申請文件。」他希望聯邦資金可以持續到更多完成疫苗接種的客人回籠之時。

餐飲業銷售已從去年冬季的蕭條中改善，但許多食品業者的生意依然冷清。

市場研究公司Datassential數據顯示，今年3月已有近1萬4200家餐飲業者永久停業。

營收 貸款 疫情

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