Novavax疫苗年底前獲緊急授權 效果同輝瑞、莫德納

美國將再有一劑新的新冠疫苗NOVAVAX尋求緊急授權使用。(路透)

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)27日公布的美國 新冠肺炎統計顯示，全美26日共新增約5萬6000個確診病例，比前一天的3萬2065例稍有增加，但仍在6萬例以下，比起上周任何一天都要低；不過該校同時表示，由於不是每個州都會在周末報告新增病例數，因此周日及周一的確診數有低報的狀況。

根據華爾街日報對霍普金斯大學的研究報告分析，截至26日為止，連續七日的日平均確診數為5萬5272例、連續14日的日平均確診數則為6萬1197例；只要前者低於後者，就代表整體確診數有下降的趨勢；而美國自4月17日以來，連續七日的日平均確診數，均低於連續14日的日平均確診數。

雖然國內疫情漸有緩解跡象，但印度近來日確診數屢創新高，包括美國在內的各國紛紛表態將施以援手；就在全球疫情日趨嚴峻的當下，疫苗 的研發又再度傳來好消息，除了已上市的輝瑞(Pfizer)、莫德納 (Moderna)、阿斯特捷利康(AZ)與嬌生(J&J)疫苗外，美國Novavax藥廠自行研發的疫苗也已近成功階段，預計最晚年底就可以獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)緊急授權；該公司已承諾向美國提供1億劑、向印度提供11億劑疫苗。

➤➤➤Novavax疫苗數據確認 100%能預防重症

雖然依照目前臨床試驗結果，Novavax疫苗的有效性與輝瑞、莫德納等不相上下，但美國政府對於Novavax是否能如期供應1億劑疫苗仍有疑慮，因此仍傾向以輝瑞、莫德納作為主要接種疫苗，而將Novavax當成備案，用以應付類似先前嬌生疫苗遭污染，致供貨不及的突發狀況。

喬治城大學(Georgetown University)國際公衛法教授葛斯汀(Lawrence Gostin)說：「因為先前嬌生疫苗污染事件，及造成部分血栓的不良反應，使短期內大家對它仍有疑慮，因此Novavax疫苗可以解決疫苗供應不足的問題。」