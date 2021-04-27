世界OnAir／嬌生疫苗恢復接種...能否安心打 醫師解惑

CDC在23日宣布取消對嬌生疫苗的禁令，認為接種的好處大於可能出現的風險。Getty Images

全美有7名女性接種嬌生疫苗 出現血栓後，舊金山27日也傳出一名30歲的健康男性在接種嬌生後出現血栓。與此同時，經過一周的暫停施打，CDC在23日宣布取消對嬌生疫苗的禁令，認為接種的好處大於可能出現的風險。來自各方不同的訊息，讓剛接種嬌生疫苗、或未來可能打到嬌生的民眾，仍有諸多疑惑待解。

全美已有近800萬民眾接種嬌生疫苗，根據政府統計，有15人在接種嬌生疫苗後出現極罕見的血栓症狀，且全為女性，大部分年齡不到50歲，其中有3人死亡，7人持續住院觀察，產生血栓副作用的機率約0.008%。

奧勒岡兒科專科醫師吳凌安(Dr. Leanne Wu)表示，疫苗主要的作用在預防重症、降低死亡，民眾可以衡量自己所處的環境，若疫情 十分嚴重，罹患新冠重症與後遺症的風險自然比疫苗接種來得高。

即使出現嚴重的副作用，吳醫師認為，從公共衛生和控制疫情的角度來看，嬌生疫苗還是值得接種。她進一步分析，雖然全美每年有30-40萬血栓案例，但疫苗接種後出現的是血栓合併血小板低下，較為罕見。另一值得參考的數字是，美國已施打的2億劑疫苗中，輝瑞完全沒有出現血栓現象，而莫德納雖有3例腦靜脈竇血栓，但與嬌生不同，並未合併血小板低下症狀。

本周「世界OnAir」節目，主播卓賢邀請到吳凌安醫師為大家解答關於接種疫苗可能發生血栓的困惑與誤解，吳醫師鼓勵大家一定要相信科學、相信政府監督系統，才能一起將疫情控制下來。

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