換Real ID截期再延 2023年5月3日前可用舊版身分證登機

國土安全部長梅奧卡斯。（路透）

國土安全部 (DHS)部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)27日宣布延長換新「真實身分證」(REAL ID)駕照 或身分證件的截止日期，將從原先的2021年10月1日延至2023年5月3日，意味著在此之前，18歲以上的美國 境內航班旅客，仍可憑舊版身分證登機。

梅奧卡斯表示，新冠疫情嚴重影響各州換發REAL ID的進度，還有許多駕照換發機構未完全恢復作業；國土安全部近期將發布臨時最終法規(final rule)，修改對REAL ID的執法時間。

根據新規，2023年5月3日起，18歲以上的美國境內航班旅客，安檢時須出示REAL ID的駕照、身分證或由運輸安全管理局(TSA)認可的身分證明。

「真實身分證法案」(REAL ID Act)覆蓋的全美50個州、華盛頓特區以及四個美屬領地，目前已在遵守REAL ID安全標準，發放駕照和身分證明，但同時，許多州的證件辦理機構在疫情期間轉向僅限預約服務，並推遲換新過期證件的時間，限制了他們推進REAL ID駕照或身分證的進度。

國土安全部指，這導致全美由州政府發放的駕照或身分證只有43%符合REAL ID標準，該部門及各州也需要時間執行「真實身分證現代化法案」(REAL ID Modernization Act)的相關要求，例如允許提交電子版文件以便加速辦理時間等，因此決定延期換發時間。

了解REAL ID詳情：www.dhs.gov/real-id。