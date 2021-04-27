我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC:完成疫苗接種 外出可不戴口罩 僅限戶外小範圍聚會

印度疫情崩潰 實際病故數可能是官方數字兩倍

共和黨國會議員致函白宮 要求説明處理邊境危機費用

記者顏伶如／綜合報導
圖為美國海關及邊界保護局在美墨邊界德州多納市(Donna)臨時組建的大型帳篷，收容大批無證客。(路透)
圖為美國海關及邊界保護局在美墨邊界德州多納市(Donna)臨時組建的大型帳篷，收容大批無證客。(路透)

共和黨籍密蘇里州聯邦眾議員史密斯(Jason Smith)、共和黨籍紐約州聯邦眾議員卡特科(John Katko)聯名致函白宮預算管理局(Office of Management and Budget)代理局長夏蘭達‧楊格(Shalanda Young)，要求說明拜登政府為了處理美墨邊境危機，到目前為止究竟投入多少經費以及未來計畫如何。

福斯新聞網(Fox News)報導，史密斯與卡特科在信中寫道，處理無證移民湧入美墨邊境的開銷不斷增加，狀況令人憂心，媒體報導更傳出國土安全部、衛生部旗下預算，都被改用來處理邊境危機。史密斯與卡特科分別為眾院預算委員會、眾院國土安全委員會資深成員。

信中寫道，截至目前為止，數億元經費已經付給非營利組織。信中指出，根據日前媒體報導，非營利機構「家園努力」(Family Endeavors)便是其中之一，「家園努力」僱用了曾任拜登政權交接小組成員的羅倫桑-史崔特(Andrew Lorenzen-Strait)幾個月之後，便陸續取得了聯邦政府價值共計5億3000萬元的合作契約。

Axios新聞網站報導，聯邦政府已經付給「家園努力」的費用大約2億2500萬元。「家園努力」則發表聲明表示，自從2012年以來，便為政府機關提供服務，協助處理邊境移民問題。

史密斯與卡特科在信中要求說明安置移民的8600萬元旅館住宿費，其中海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)位於德州多納(Donna)的拘留中心由於收容人數已經達到420%，今年3月份就花掉1900萬元旅館費用；為了安置沒有成年人陪伴的無證兒童，每周大約花費6000萬元，為無證移民安排交通運輸，費用也高達數百萬元。

信中寫道：「這些經過調整之後的許多開銷，並不符合當初編列預算或撥款原意，也沒有經過國會同意。」信中表示，這些花費並未列在拜登政府最近提交的預算綱要當中，「最令人憂心的一點就是，下個會計年度的預算綱要當中，竟然包括凍結國土安全部預算」。

預算 美墨邊境 移民

上一則

拜登將簽行政命令 調高聯邦包商時薪至15元

延伸閱讀

拜登將簽行政命令 調高聯邦包商時薪至15元

拜登將簽行政命令 調高聯邦包商時薪至15元
加強對企業及富人查稅 拜登擬為IRS增加預算800億

加強對企業及富人查稅 拜登擬為IRS增加預算800億
拜登大手筆：貧童暑假不挨餓 每人補助375元餐費

拜登大手筆：貧童暑假不挨餓 每人補助375元餐費
拜登上任百日 抗疫、紓困達標…瞌睡老喬不容小覷

拜登上任百日 抗疫、紓困達標…瞌睡老喬不容小覷

熱門新聞

全美出現7157個「突破式感染」案例，但專家認為不應解讀為新冠疫苗無效，免疫系統需數周產生抗體。圖為醫生給民眾接種疫苗。(Getty Images)

剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔

2021-04-26 22:32
美國國務院提高旅遊警示，再增加至少再增116國「不要旅行」名單。(路透)

美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜

2021-04-21 21:58
力挺前總統川普的歌手努金特在臉書直播宣布確診「中國屎」的新冠病毒後，引來日裔男星武井穗鄉的批評。(美聯社)

反對打疫苗…川粉歌手染疫 直播稱「染中國屎 快死了」

2021-04-20 21:29
舒潔衛生紙製造商金百利克拉克公司表示，因為去年的衛生紙之亂等因素，上季銷售表現寫下10年來最差。 美聯社

衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差

2021-04-24 12:45
亞城槍案罹難者馮道有由於在美沒有親人，亞城華人互助會伸出援手，為她辦理後事。(記者林昱瑄／攝影)

世界OnAir／在按摩女喪禮現場 看見底層移民命運縮影

2021-04-20 16:18

被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬

2021-04-20 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔

剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔
「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車

「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車
印度疫情燒「更大爆發在後面」

印度疫情燒「更大爆發在後面」
老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻

老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻
殺雞儆猴失效 澳洲遭中制裁後迅速找到替代市場

殺雞儆猴失效 澳洲遭中制裁後迅速找到替代市場