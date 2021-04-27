共和黨國會議員致函白宮 要求説明處理邊境危機費用

圖為美國海關及邊界保護局在美墨邊界德州多納市(Donna)臨時組建的大型帳篷，收容大批無證客。(路透)

共和黨籍密蘇里州聯邦眾議員史密斯(Jason Smith)、共和黨籍紐約州聯邦眾議員卡特科(John Katko)聯名致函白宮預算 管理局(Office of Management and Budget)代理局長夏蘭達‧楊格(Shalanda Young)，要求說明拜登政府為了處理美墨邊境 危機，到目前為止究竟投入多少經費以及未來計畫如何。

福斯新聞網(Fox News)報導，史密斯與卡特科在信中寫道，處理無證移民 湧入美墨邊境的開銷不斷增加，狀況令人憂心，媒體報導更傳出國土安全部、衛生部旗下預算，都被改用來處理邊境危機。史密斯與卡特科分別為眾院預算委員會、眾院國土安全委員會資深成員。

信中寫道，截至目前為止，數億元經費已經付給非營利組織。信中指出，根據日前媒體報導，非營利機構「家園努力」(Family Endeavors)便是其中之一，「家園努力」僱用了曾任拜登政權交接小組成員的羅倫桑-史崔特(Andrew Lorenzen-Strait)幾個月之後，便陸續取得了聯邦政府價值共計5億3000萬元的合作契約。

Axios新聞網站報導，聯邦政府已經付給「家園努力」的費用大約2億2500萬元。「家園努力」則發表聲明表示，自從2012年以來，便為政府機關提供服務，協助處理邊境移民問題。

史密斯與卡特科在信中要求說明安置移民的8600萬元旅館住宿費，其中海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)位於德州多納(Donna)的拘留中心由於收容人數已經達到420%，今年3月份就花掉1900萬元旅館費用；為了安置沒有成年人陪伴的無證兒童，每周大約花費6000萬元，為無證移民安排交通運輸，費用也高達數百萬元。

信中寫道：「這些經過調整之後的許多開銷，並不符合當初編列預算或撥款原意，也沒有經過國會同意。」信中表示，這些花費並未列在拜登政府最近提交的預算綱要當中，「最令人憂心的一點就是，下個會計年度的預算綱要當中，竟然包括凍結國土安全部預算」。