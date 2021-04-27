CDC:完成疫苗接種 外出可不戴口罩 僅限戶外小範圍聚會

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky，圖)27日在白宮疫情簡報會公布這一最新口罩指南，表示已完成接種者，可不戴口罩外出參加戶外小型聚會。美聯社

聯邦疾病防治中心 (CDC )27日表示，完成新冠疫苗 接種者(fully vaccinated)，可不戴口罩外出散步、慢跑、騎車，或與友人在戶外就餐，不過也僅限少數人的戶外小範圍聚會；對於未接種者，CDC仍舊建議外出在公共場所戴口罩。

根據CDC的定義，接種輝瑞或莫德納疫苗第二針的兩周後，或是接種嬌生疫苗的兩周後，才算「完成接種」；目前全美有超過42%的人口至少接種一劑，近30%人口完成接種。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)27日在白宮疫情簡報會公布這一最新口罩指南，表示已完成接種者，可不戴口罩外出參加戶外小型聚會，即便其中有人打了疫苗、有人沒打；並可在不戴口罩的情況下，與來自不同家庭的友人在戶外聚餐。

而在一些人潮擁擠的戶外公共場所，或是商場等室內公共場所，以及與接種了疫苗和沒接種疫苗者的室內小範圍聚會等，即便完成接種也應該戴口罩。

許多研究一致表明，戶外傳播新冠病毒的風險大大降低，尤其當人們保持社交距離時；也不斷有衛生專家質疑，在越來越多美國人接種疫苗的當下，戶外是否還需要戴口罩。

CDC重申，儘管更新了戴口罩的建議，但最終選擇在於個人，在決定不戴口罩就外出之前，應先考慮自身情況，以及對他人、家人和社區的風險。