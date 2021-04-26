剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔

全美出現7157個「突破式感染」案例，但專家認為不應解讀為新冠疫苗無效，免疫系統需數周產生抗體。圖為醫生給民眾接種疫苗。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)截至20日的統計數據顯示，全美至少8700萬人完成新冠疫苗 接種，其中有7157例接種首劑疫苗後確診的「突破式感染」(breakthrough infections)案例。專家指出，突破式感染不應解讀為疫苗無效，免疫系統需數周產生抗體。

許多突破式感染者懊悔，差點就能獲得完整免疫力，卻因鬆懈防疫而功虧一簣。全國過敏和傳染病研究所所長(NIAID)佛奇(Anthony Fauci)表示，突破式感染患者痊癒且體內病毒不再具傳染力後，可盡快接種第二劑疫苗。

輝瑞(Pfizer)和莫德納 (Moderna)的兩劑式疫苗需要間隔三到四周接種，完成接種後的防護效能達95%，但保護力要接種兩周後才能發揮。

針對部分民眾接種首劑疫苗後出現突破式感染的情況，佛奇表示病患痊癒並解除隔離後，可盡快接種第二劑疫苗。

艾比‧昆恩(Abbey Quinn)接種首劑莫德納(Moderna)疫苗五天後與室友的家人聚餐，餐後微恙，檢驗發現所有人全染疫。

「群聚感染，我們差點就免疫了。」昆恩說：「我深知未獲全面保護，卻因感覺已免疫而鬆懈。」

美國 成人都已符合疫苗接種資格，但首劑疫苗僅減輕染疫症狀，其防護力至少要一周才會生效。

CDC研究顯示，首劑疫苗注射兩周後，染疫率降80%，第二劑接種後兩周的防護力增逾90%。

范德比大學 (Vanderbilt University)疫苗研究計畫主任克里奇(C. Buddy Creech)說：「就算染疫，也是免疫系統開始作用的開端。」

美國感染症醫學會(IDSA)全球健康委員會副主席庫帕里(Krutika Kuppalli)說，多數確診者接種首劑疫苗後出現輕微症狀。

「人們必須謹記，疫苗並非提供100%的保護力，沒有任何東西能做到100%的保護」，庫帕里說，「我們希望人們接種後，染疫症狀輕如感冒，而非重症而亡」。

庫帕里表示，伊波拉(Ebola)等疫苗對於「暴露後預防後投藥」(post-exposure prophylactic)相當有效，但尚無研究顯示新冠疫苗有此效果。