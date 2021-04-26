佛洛伊德之死餘波蕩漾 奧斯卡反思種族與警暴

黑人女星蕾吉娜金恩在奧斯卡頒獎典禮上提到佛洛伊德案。(Getty Images)

美國 非裔男子佛洛伊德 去年遭白人警官壓頸致死案，在全美各地引發反警暴及種族歧視示威潮，好萊塢昨日在奧斯卡頒獎典禮上，抓緊機會反思種族關係與警察 使用武力的狀況。

頒發第一個獎項的黑人女星蕾吉娜金恩（Regina King）在典禮開始時表示：「我必須說實話，倘若過去一周，發生在明尼阿波利斯市的情事有所不同，我可能就會把高跟鞋換成靴子。」

她指的是陪審團20日裁決美國前警官沙文（Derek Chauvin）所有罪名成立。

沙文2020年5月25日以膝蓋跪壓銬著手銬的佛洛伊德（George Floyd）頸部超過9分鐘，導致46歲的佛洛伊德喪命，路人以手機拍下的相關影片在網路上瘋傳。

沙文被控二級謀殺、三級謀殺和過失殺人等罪，陪審團20日做出裁決，沙文謀殺和過失殺人罪成立。

蕾吉娜金恩說：「身為一個非裔兒子的母親，我明白許多人心中的恐懼，無論擁有多大名氣或多少財富，都改變不了。」

蕾吉娜金恩導演的電影處女作「邁阿密的一夜」（One Night in Miami），背景為1964年，一群非裔民運領袖因緣際會聚在一起，度過一個難忘的夜晚。

聽障奧斯卡影后瑪莉麥特琳（Marlee Matlin）在介紹紀錄片獎項時，提到拍下佛洛伊德遭警壓頸過程的少女佛瑞澤（Darnella Frazier）。佛瑞澤拍下的影片在全美和世界各地掀起長達數個月的示威潮。

瑪莉麥特琳以手語表示，「他們的影響可能非同尋常。無論是電影長片或是明尼阿波利斯市少女佛瑞澤用手機拍下的短片，，都成了變革的催化劑」。

美國喜劇演員、演員及作家弗里（Travon Free）執導的「兩個遙遠的陌生人」，今天拿下本屆奧斯卡最佳實景短片獎，他也藉著獲獎的重要時刻，談及警察使用武力問題。「兩個遙遠的陌生人」講述一名男子被困在時間迴圈中，重複經歷被警察追捕乃至送命的過程。

與馬丁．德斯蒙德．羅伊（Martin Desmond Roe）共享這項殊榮的弗里說：「警察今天將殺害3人，明天將殺害3人，後天將殺害3人，因為在美國，警察平均每天殺害3人。」

弗里引述已故非裔小說家詹姆斯鮑德溫（James Baldwin）的話說，對別人的痛苦漠不關心很「卑劣」。「所以，我想請大家別用冷漠相待。請不要對我們的痛苦漠不關心。」

黑人影星泰勒派瑞（Tyler Perry）今天獲頒榮譽獎項之一的「季恩蕭爾赫特人道主義獎」（Jean Hersholt Humanitarian Award），他在發表得獎感言時，講述過去的重大民權案件在實施種族隔離制度的南方對他母親的影響。。

泰勒派瑞說：「我的母親教導我要拒絕仇恨。」

他說自己拒絕仇恨的人，包括有色人種和女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者與跨性別者及酷兒（LGBTQ），同時也向警方伸出友誼之手。

泰勒派瑞說：「我拒絕仇恨某些人，只因他們是警察。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點