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拒戴口罩還跟地勤吵架 州參議員被航空公司列黑名單

記者顏伶如／綜合報導
阿拉斯加州參議員蘿拉‧雷恩波德。(美聯社)
阿拉斯加州參議員蘿拉‧雷恩波德。(美聯社)

共和黨籍阿拉斯加州參議員蘿拉‧雷恩波德(Lora Reinbold)從去年以來發生數次搭機拒戴口罩風波，上周更被民眾拍到在朱諾國際機場(Juneau)跟航空公司地勤人員爆發口角，如今已遭阿拉斯加航空公司(Alaska Airlines)列入拒載黑名單。

阿拉斯加航空公司發言人湯普森(Tim Thompson)周末期間接受「安克拉治每日新聞」(Anchorage Daily News)訪問時說，航空公司已通知雷恩波德，由於她拒絕配合搭機戴口罩規定，屢勸不聽，今後將不再允許搭乘阿拉斯加航空班機。

57歲的雷恩波德則發表聲明說，並沒有接到拒載通知，希望在不久的將來仍可搭乘阿拉斯加航空班機。

民眾拍攝後上周分享於社群網站的影片顯示，雷恩波德在阿拉斯加州朱諾國際機場與阿拉斯加航空公司地勤人員爭執，航空公司人員告訴雷恩波德，根據規定，口罩必須遮住她的口鼻。

雷恩波德在聲明中說，阿拉斯加航空公司機場櫃台人員對於落實戴口罩規定過於嚴格，因此詢問能否獲得通融。她說：「我對所有阿拉斯加航空公司人員都講道理。」她也表示，當時經過溝通，後來終於搭上飛往安克拉治的班機。

往來安克拉治與朱諾之間的航線，只有阿拉斯加航空公司獨家經營，除了飛機之外還可搭輪船，但須耗時數日。州議會26日開議，雷恩波德是否已回到朱諾，仍有待確認。

疫情爆發以來，雷恩波德多次批評防疫規定，也數次反對阿拉斯加航空公司的戴口罩規定。聯邦政府機關去年要求乘客搭機必須戴口罩之前，阿拉斯加航空公司便提早一步要求搭機戴口罩。

雷恩波德去年搭機前被阿拉斯加航空公司空服員要求必須戴口罩，後來發表聲明以「口罩惡霸」(mask bullies)形容阿拉斯加航空公司人員。根據媒體報導，雷恩波德後來送了蛋糕給空服員表示歉意，蛋糕上寫著：「如果我冒犯了您，在此抱歉」。

因為拒戴口罩而被阿拉斯加航空公司列入黑名單的乘客，約有500人。

湯普森說，雷恩波德的拒載限制將持續多久，航空公司將在審查討論後決定。

阿拉斯加州 機場 社群網站

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