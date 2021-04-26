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拜登政府將提供低收入兒童 每人375元暑假期間餐費

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拜登政府將提供低收入兒童 每人375元暑假期間餐費

記者顏伶如／綜合報導
圖為伊利諾州一名工作人員搬運給學童的餐點。(美聯社)
圖為伊利諾州一名工作人員搬運給學童的餐點。(美聯社)

農業部官員表示，拜登政府26日將宣布，今年暑假將為全美3000多萬低收入兒童提供每人375元餐費。國家廣播公司(NBC)報導，這項方案將創下美國歷史上規模最大的兒童暑假食物補助計畫，讓學生在學校不上課的大約10周暑假期間得以溫飽。低收入學童家長或監護人最近幾周便將收到「疫情電子福利轉帳計畫」(P-EBT)簽帳卡，但各州作業快慢可能略有差別。

報導指出，白宮為解決日益嚴重的飢餓、三餐不濟問題，今夏將推出美國歷史上規模最大的兒童暑假食物補助計畫。

主管食物、營業及消費者服務事務的農業部助理次長史黛西‧狄恩(Stacy Dean)對國家廣播公司指出，透過今年3月生效上路的「美國救援法案」(American Rescue Plan)架構，國會得以擴大今夏兒童暑假食物補助計畫，「對於我們目前面臨的迫切需求，我覺得這是非常有效的因應」。

狄恩說：「我們知道，平常時期兒童每逢暑假期間便經常挨餓，特別是今年，受到疫情影響，食物取得更加困難，我們對於能在暑假推出這項方案感到欣慰。」

低收入學童平常在學校可以享用免費或減價餐點，但放暑假時許多學童便面臨吃飯問題。

根據計畫內容，學校不上課的今年暑假期間，全美低收入兒童每人將有375元的暑假餐費做為購買食物之用。估計顯示，符合資格的低收入兒童最高將有3400萬人，平均每個工作日(weekday)餐費約7元。

原本就在俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)當中的六歲以下兒童，以及符合免費或減價學校餐點的兒童，都將被自動列入這項暑假餐費計畫補助對象。這些低收入兒童的家長或監護人在未來幾周裡，便將收到透過郵遞寄發的「疫情電子福利轉帳計畫」(Pandemic Electronic Benefits Transfer，P-EBT)簽帳卡。國會已為2021年、2022年暑假餐費計畫完成撥款。

報導指出，各州處理「疫情電子福利轉帳計畫」簽帳卡發放的進度各不相同，過去一年當中，某些州曾有延誤狀況出現。

「疫情電子福利轉帳計畫」簽帳卡與「營養補充援助計畫」簽帳卡有著同樣的限制，例如可以用來購買水果、蔬菜、肉品、乳製品、麵包、穀物或其他食品，但禁止購買酒精、香煙、藥物、熱食或非食物商品。

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