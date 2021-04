第93屆奧斯卡 最佳原創歌曲為:電影 「猶大與黑色彌賽亞」(Judas and the Black Messiah)的「為你而戰」(Fight for You)。

「為你而戰」由H.E.R.演唱,H.E.R.也是本歌的詞曲創作人之一;H.E.R.在領獎時表示:「我永遠為我們、以及正義而戰」。

H.E.R.也在去年以「我不能呼吸」(I Can't Breathe)奪下今年葛萊美 獎的年度歌曲。