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奧斯卡／「南韓梅莉史翠普」尹汝貞奪最佳女配角

娛樂新聞組／綜合報導
南韓國寶演員尹汝貞，25日以「夢想之地」奪下奧斯卡最佳女配角。(Getty Images) 法新社
南韓國寶演員尹汝貞，25日以「夢想之地」奪下奧斯卡最佳女配角。(Getty Images) 法新社

今年73歲的南韓女演員尹汝貞(Youn Yuh-jung)、被歐美媒體封為「南韓梅莉史翠普」，以「夢想之地」(Minari)榮獲本屆奧斯卡最佳女配角。

尹汝貞以「夢想之地」拿下奧斯卡獎最佳女配角，由去年最佳男配角布萊德彼特授獎，尹汝貞近年以真人實境秀「尹食堂」為亞洲影迷所知，私底下說話風格幽默的她，上台領獎時妙語如珠，全程幾乎皆用英文，頻說自己小時候就看奧斯卡頒獎典禮，從未想過能在這個神聖的電影殿堂獲獎，還向頒獎嘉賓布萊德彼特喊話，「我終於看到你了啊」。

尹汝貞首先感謝導演鄭李爍，願意選她作為這片主要演員，並逐一點名史蒂芬元、韓藝璃以及艾倫等演員，「很榮幸可以跟你們成為家人」，並逐一點名同樣入圍女配角的葛倫克蘿絲、亞曼達賽佛瑞等人，最終她也向自己的孩子們感性喊話，「想知道為何媽媽要工作這麼辛苦嗎？」隨後舉起奧斯卡獎座高喊「這就是答案」，引來全場鼓掌聲。

「夢想之地」敘述一個懷抱美國夢的韓裔家庭，父親雅各一心追求夢想新生活，毅然捨棄大城市的一切搬到遙遠的阿肯色州，打算建造一座屬於自己的農場。不料生活環境與人際關係的劇烈轉變，使得家庭成員無法適應，演變成他和老婆莫妮卡一次次的生活爭端，彼此的感情也逐漸出現裂痕。

就在這時，從南韓遠道而來的奶奶搬來與他們同住；嗜賭成性、滿嘴髒話、又不照牌理出牌的奶奶，雖然成為小男孩大衛的惡夢，竟也意外使得瀕臨分裂的家庭，重新回憶起最初懷抱夢想時的模樣，漸漸凝聚起彼此之間的感情。

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