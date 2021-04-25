裁勞工肥老闆？去年大虧 美執行長還加薪

波音737 MAX客機停飛且業務大跌，大裁3萬人且虧損120億美元，執行長凱爾洪仍拿到2110萬美元薪酬。(美聯社)

紐約時報報導，新冠病毒讓世界陷入經濟危機，去年美國 失業率直線飆升，數千萬美國人掙扎求生，但許多受疫情 影響虧損裁員的企業，負責營運的執行長們仍賺進大把薪酬。

疫情造成美國許多企業去年裁員減薪，但大企業執行長薪酬卻不受影響甚至逆勢成長。波音737 MAX客機停飛且業務大跌，大裁3萬人且虧損120億美元，執行長凱爾洪仍拿到2110萬美元薪酬。

郵輪 業因疫情去年完全停擺，挪威郵輪公司虧損40億美元，兩成員工休無薪假，執行長德爾里約的薪酬卻增逾一倍，達3600萬美元。薪酬指的是薪水、配股、獎金加上其他福利。

美國企業執行長跟一般勞工在薪酬上的巨大差異，說明了美國經濟雖近乎復甦，收入卻嚴重不均的問題。股市上漲，富人揮霍無度，但仍有數千萬人生活困難。執行長賺飽飽，被裁勞工卻在食物銀行前排隊。

對持有許多公司股份的企業主管來說，身家成長幅度更明顯。彭博報導，目前全球十大富豪有八人是美國科技公司創辦人或大老闆，這些人身家在今年增加數十億美元。

紐時報導，經濟政策研究所統計，美國企業執行長現在薪酬是公司一般員工的320倍，在1989年，這個數字是61倍。