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千載難逢好商機 紐約州搶當下一個大麻重鎮

中央社 / 紐約州賓安頓24日綜合外電報導
紐約州長上月簽署法律允許21歲以上成人持有與使用四氫大麻酚（Tetrahydrocannabinol, THC），並擴大醫療用途使用範圍。如今，將可能為產製大麻產品的公司，帶來龐大商機。 圖╱GettyImages
紐約州長上月簽署法律允許21歲以上成人持有與使用四氫大麻酚（Tetrahydrocannabinol, THC），並擴大醫療用途使用範圍。如今，將可能為產製大麻產品的公司，帶來龐大商機。 圖╱GettyImages

凱藍．卡斯泰特（Kaelan Castetter）對閒置在他工廠旁的辦公室有個想法：3萬5000平方英尺的面積，要全部拿來種大麻，因為娛樂用大麻甫在紐約州成為合法。

凱藍表示：「我們將打造一個現代化且世界級的培育中心。」

凱藍的公司Empire Standard去年開始在紐約州賓安頓（Binghamton）使用早已合法的大麻二酚（Cannabidiol, CBD）製造產品，現在他打算擴充廠房。

Empire Standard生產與販售油、藥膏、菸，以及含有大麻二酚的飲品。

國會2018年通過大麻萃取物「大麻二酚」合法。大麻活性成分「四氫大麻酚」（Tetrahydrocannabinol,THC）在聯邦屬於違法，但有許多州放行這種物質的娛樂性使用。

紐約州長上月簽署法律允許21歲以上成人持有與使用四氫大麻酚（Tetrahydrocannabinol, THC），並擴大醫療用途使用範圍。如此一來，像Empire Standard這種已廣泛運用大麻二酚的公司，就能販售內含高濃度「四氫大麻酚」的產品。

Empire Standard銷售負責人、凱藍的父親吉姆．卡斯泰特（Jim Castetter）說：「在已經成熟的市場，你能有幾次機會推出過去從沒賣過的東西？一生甚至連一次都不會有。」

在這間距紐約市約3小時的賓安頓廠房生產線上，吉姆看著員工包裝小盒小盒的大麻二酚花。

55歲的吉姆是紐約州大麻產業的先驅，過去這幾年參與過或多或少合法的創投事業，他認為大麻合法是千載難逢的好機會：「是世代的改變、心態的轉變、政治結構的變化，我們才能來到大家現在會說『這沒什麼大不了』的時刻。」

全美人口最多的加州2016年透過公投通過娛樂用大麻合法，而凱藍認為，紐約州有本事成為與加州並駕齊驅的大麻聖地。

凱藍說：「現在是紐約合法化成人用大麻、創造3或5萬個工作以及數以十億計美元產業最好的時機。」

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