朱利安尼「被開房間」 獲金酸莓獎最爛演技

前紐約市長朱利安尼在喜劇電影「芭樂特電影續集」中意外入鏡的表演，被「金酸莓獎」票選為今年最爛演技獎得主。圖為他2020年11月19日在抗爭總統大選結果的記者會上，染髮液隨著汗水流下臉頰。(Getty Images)

前紐約市長兼前總統川普 前私人律師朱利安尼在不知情下出現在喜劇電影 「芭樂特電影續集」(Borat Subsequent Moviefilm)之中，24日在奧斯卡 金像獎頒獎前夕獲金酸莓獎(Golden Raspberry Awards)評審票選，「拔擢」榮獲今年該獎項最爛演技獎得主。

路透(Reuters)24日報導，金酸莓獎創設於1980年，用意在對抗好萊塢金光閃閃的奧斯卡金像獎，替金像獎打消毒針；今年奧斯卡金像獎將在25日頒發。

金酸莓獎得主由20多國1097位會員鄰選；會員要由線上登入，繳付40元的會費。

「芭樂特電影續集」這部喜劇嘲諷片由薩夏拜倫柯恩(Sacha Baron Cohen)編劇兼主演；朱利安尼在不知情下，與一名喬扮為記者的女星出現在旅社房間，朱利安尼強調過，並無發生任何不妥情事。

來源：Seems Chill

由MyPillow公司執行長麥克林德爾(Mike Lindell)擔綱演出的電影「絕對證據」(Absolute Proof)獲頒金酸莓年度最爛片獎；該片劇情主打2020年總統選舉發生舞弊的無稽之談；力挺前總統川普的麥克林德爾也獲頒最爛男主角獎。

由音樂家席雅(Sia)執導、談一名自閉症少女的電影「幸福剛剛好」(Music)則斬獲最多的三個金酸莓獎項，女星凱特哈德森(Kate Hudson)因此片獲頒最爛女主角獎。