衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差

舒潔衛生紙製造商金百利克拉克公司表示，因為去年的衛生紙之亂等因素，上季銷售表現寫下10年來最差。 美聯社

華爾街日報（WSJ）報導，生產舒潔衛生紙、好奇紙尿布等產品的金百利克拉克（Kimberly-Clark），上季銷售表現寫下至少10年來最差，因受到供應鏈中斷、企業持續關門，和去年的「衛生紙之亂」影響，真可謂成也新冠疫情 ，敗也新冠疫情。

根據路透報導，在截至3月底止的上季，金百利調整後的每股盈餘1.8美元，低於分析師預估的1.93美元，營收 年減5.3%，至47.4億美元，也不如市場預期的49.7億美元。

WSJ報導，金百利上季內生性營收（剔除併購交易和匯率變動）下滑8%，消費性用紙部門（包括舒潔、可麗舒、Cottonelle等品牌）營收更減少14%。

這和該公司去年的狀況形成強烈對比，去年全球消費者因新冠疫情坐困家中，且極度重視清潔，因此囤積大量的紙巾和清潔相關用品，各地隨之掀起「衛生紙之亂」。金百利去年一整年內生性營收成長6%，消費性用紙部門營收增長14%。

金百利執行長邁克．許（Michael D. Hsu）在法說會上說：「我不滿意這份財報結果。」他說，雖然公司確實預期到消費性用紙的銷售會減緩，但減少的程度之大讓人相當意外。

去年新冠疫情剛爆發沒幾周，衛生紙的需求就一飛沖天，3月的第二周暴增了整整一倍，直到年底前也幾乎都維持在高點。據尼爾森IQ公司統計，美國 人去年花費超過110億美元買衛生紙，遠高於往年的90億美元。

若以目前的消費步伐，今年美國民眾在衛生紙的支出將不到90億美元。

其他因素也導致了衛生紙銷售下滑，包括美國南部的嚴寒天氣，以及疫情和氣候因素導致的供應鏈中斷，造成原物料和運輸成本激增。

許多辦公室、學校、餐廳和飯店持續關閉或半關閉，也讓金百利販售產品給企業的商用產品部門，在過完慘澹的2020年後，上季營收再掉了13%。

邁克．許說，公司正在削減成本、整頓行銷計畫和大規模漲價，以帶動銷售復甦，改善獲利能力。該公司先前宣布，6月起將調漲嬰幼兒護理和成人護理產品的售價，可麗舒捲筒衛生紙也要漲價，漲幅大約4%至9%。邁克．許說，還可能再擴大漲價產品範圍。

金百利的對手公司寶鹼（P&G）也表示將調漲價格，以因應商品成本上揚。這家生產幫寶適紙尿布、吉列刮鬍刀和Bounty廚房紙巾的公司，上季營收成長也放緩，但受到的打擊不像金百利那麼嚴重。P&G上季內生性營收成長4%，受益於該公司的產品陣容較豐富。