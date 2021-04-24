我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現10年來最差

紐約州恢復施打嬌生疫苗

衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差

編譯易起宇／綜合外電
舒潔衛生紙製造商金百利克拉克公司表示，因為去年的衛生紙之亂等因素，上季銷售表現寫下10年來最差。 美聯社
舒潔衛生紙製造商金百利克拉克公司表示，因為去年的衛生紙之亂等因素，上季銷售表現寫下10年來最差。 美聯社

華爾街日報（WSJ）報導，生產舒潔衛生紙、好奇紙尿布等產品的金百利克拉克（Kimberly-Clark），上季銷售表現寫下至少10年來最差，因受到供應鏈中斷、企業持續關門，和去年的「衛生紙之亂」影響，真可謂成也新冠疫情，敗也新冠疫情。

根據路透報導，在截至3月底止的上季，金百利調整後的每股盈餘1.8美元，低於分析師預估的1.93美元，營收年減5.3%，至47.4億美元，也不如市場預期的49.7億美元。

WSJ報導，金百利上季內生性營收（剔除併購交易和匯率變動）下滑8%，消費性用紙部門（包括舒潔、可麗舒、Cottonelle等品牌）營收更減少14%。

這和該公司去年的狀況形成強烈對比，去年全球消費者因新冠疫情坐困家中，且極度重視清潔，因此囤積大量的紙巾和清潔相關用品，各地隨之掀起「衛生紙之亂」。金百利去年一整年內生性營收成長6%，消費性用紙部門營收增長14%。

金百利執行長邁克．許（Michael D. Hsu）在法說會上說：「我不滿意這份財報結果。」他說，雖然公司確實預期到消費性用紙的銷售會減緩，但減少的程度之大讓人相當意外。

去年新冠疫情剛爆發沒幾周，衛生紙的需求就一飛沖天，3月的第二周暴增了整整一倍，直到年底前也幾乎都維持在高點。據尼爾森IQ公司統計，美國人去年花費超過110億美元買衛生紙，遠高於往年的90億美元。

若以目前的消費步伐，今年美國民眾在衛生紙的支出將不到90億美元。

其他因素也導致了衛生紙銷售下滑，包括美國南部的嚴寒天氣，以及疫情和氣候因素導致的供應鏈中斷，造成原物料和運輸成本激增。

許多辦公室、學校、餐廳和飯店持續關閉或半關閉，也讓金百利販售產品給企業的商用產品部門，在過完慘澹的2020年後，上季營收再掉了13%。

邁克．許說，公司正在削減成本、整頓行銷計畫和大規模漲價，以帶動銷售復甦，改善獲利能力。該公司先前宣布，6月起將調漲嬰幼兒護理和成人護理產品的售價，可麗舒捲筒衛生紙也要漲價，漲幅大約4%至9%。邁克．許說，還可能再擴大漲價產品範圍。

金百利的對手公司寶鹼（P&G）也表示將調漲價格，以因應商品成本上揚。這家生產幫寶適紙尿布、吉列刮鬍刀和Bounty廚房紙巾的公司，上季營收成長也放緩，但受到的打擊不像金百利那麼嚴重。P&G上季內生性營收成長4%，受益於該公司的產品陣容較豐富。

營收 疫情 美國

上一則

首用回收火箭、太空船 SpaceX送4人上國際太空站

延伸閱讀

木漿緊缺 多家知名品牌衛生紙6月喊漲

木漿緊缺 多家知名品牌衛生紙6月喊漲

衛生紙6月將漲價 海上船運塞爆 木漿供應中斷

衛生紙6月將漲價 海上船運塞爆 木漿供應中斷

「家裡都是衛生紙」疫情初期狂買囤貨 今銷量下滑

「家裡都是衛生紙」疫情初期狂買囤貨 今銷量下滑
福原愛爆婚變有跡可循？被起底「買衛生紙」價值觀差異

福原愛爆婚變有跡可循？被起底「買衛生紙」價值觀差異

熱門新聞

美國國務院提高旅遊警示，再增加至少再增116國「不要旅行」名單。(路透)

美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜

2021-04-21 21:58

被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬

2021-04-20 08:00
德州奧斯汀18日發生槍擊案後，警方突擊小組封鎖現場。(美聯社)

「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃

2021-04-18 20:58
力挺前總統川普的歌手努金特在臉書直播宣布確診「中國屎」的新冠病毒後，引來日裔男星武井穗鄉的批評。(美聯社)

反對打疫苗…川粉歌手染疫 直播稱「染中國屎 快死了」

2021-04-20 21:29
亞城槍案罹難者馮道有由於在美沒有親人，亞城華人互助會伸出援手，為她辦理後事。(記者林昱瑄／攝影)

世界OnAir／在按摩女喪禮現場 看見底層移民命運縮影

2021-04-20 16:18
維吉尼亞州溫莎市，白人警員古提瑞茲(Joe Gutierrez)與非裔陸軍少尉納薩里奧(右)衝突，並對他使用胡椒噴霧。警員身上的隨身攝影機記錄下被噴後納薩里奧接受援助的畫面。(美聯社)

警員隨身攝影機影片接連曝光 公眾信任跌至低點

2021-04-17 12:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險

反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險
罵完後投贊成票 克魯茲改口反仇亞法案

罵完後投贊成票 克魯茲改口反仇亞法案
MIT：室內距6呎與60呎染疫風險一樣高 保持通風更重要

MIT：室內距6呎與60呎染疫風險一樣高 保持通風更重要
嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓

嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓