乒乓外交50年 季辛吉：盼美中人民達成諒解

97歲的美國前國務卿季辛吉。路透

時值中美「乒乓外交」50週年，97歲的美國 前國務卿季辛吉上午以視訊形式在北京的紀念活動致詞時表示，期盼兩國人民能基於兩國在世界格局、經濟的重要性，彼此達成諒解。

中國 人民對外友好協會、國家體育總局、中國美國人民友好協會今天在北京舉行中美「乒乓外交」50週年紀念活動。據澎湃新聞，季辛吉（Henry Kissinger）透過視訊致詞時，作上述表示。

他說，「乒乓外交」是個值得紀念的重要事件，「後來，我們了解到是（中共 已故領導人）毛澤東主席親自指示邀請美國乒球代表隊訪華，他是在美國代表團結束在日本參加世錦賽行程、即將離日回國的最後時刻做出了這一決定」。

據報導，季辛吉稱，這個事件的重要啟示在於，要做出重大決策，有時要從一些小的步驟做起。同時，兩國人民之間的交往是美中關係的重要組成部分。

報導引述季辛吉表示，在當前美中兩國圍繞某些重要問題上存在分歧之時，「這事件也代表了我們許多人對於未來的一份期待，那就是美中兩國人民能夠基於兩國在世界格局和世界經濟中的重要性，在彼此之間達成一種諒解」。

他並強調，期待美中兩國都確認共同致力於建設一個和平與繁榮的世界秩序。

美國在1970年代為了對抗蘇聯，在美國親中共的人士奔走之下，於1971年由中共邀請美國派乒乓球代表團到中國訪問，成為中共於1949年建政後，首批進入中國鐵幕的美國人。

藉由這次的「乒乓外交」，季辛吉與時任美國總統尼克森（Richard Nixon）陸續訪問中國，與北京當局商談建交事宜，最後在卡特（Jimmy Carter）擔任美國總統時，於1979年宣布與在台灣的中華民國斷交，並與中華人民共和國建交。