拜登肯定反亞裔仇恨法案 近半亞裔曾感不快

拜登。路透

美國 總統拜登 今天讚許聯邦參議院昨天通過的反亞裔 仇恨法案「往正義與平等邁進一步」。但一項民調顯示，多數亞裔認為有針對性的暴力行為正在增加，近半亞裔曾感歧視。

美國參議員昨天以94票贊成、1票反對，通過目的在打擊反「亞裔美國人和太平洋島居民」（AAPI）的仇恨犯罪。唯一投下反對票的是共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）。

拜登透過聲明表示，這項關鍵法案將使美國朝向為亞裔美國人、夏威夷原住民與太平洋島民社區實現正義與平等邁進一步，這項法案將進一步推動美國堅決反對仇恨與暴力行為的努力。法案將送交眾議院，預計將能獲得跨黨派支持。

儘管反亞裔仇恨犯罪法案通過，但皮尤研究中心（Pew Research Center）一項針對亞裔成年人的最新民調顯示，81%的受訪者認為針對亞裔的暴力行為正在增加，且有45%的受訪者曾感覺受到威脅、其他人表現出不願有亞裔在身邊、被開過不愉快的玩笑、要他們滾回家或是被認為要為疫情散播負責。

這項調查是在4月5日至11日進行。在不到一個月前的3月中旬，亞特蘭大才發生重大槍擊案，不幸喪生的8 人中有6名為亞裔。