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氣候峰會第二天 蓋茲：感謝美當回領頭羊

編譯莊蕙嘉／綜合報導
微軟共同創辦人比爾蓋茲23日受邀在「氣候變遷全球領導人線上峰會」上發言。(美聯社)
微軟共同創辦人比爾蓋茲23日受邀在「氣候變遷全球領導人線上峰會」上發言。(美聯社)

美國主辦的「氣候變遷全球領導人線上峰會」23日進入第2天，由美國總統氣候特使柯瑞引言進入議程，以色列、丹麥、新加坡等多國領導人用視訊方式闡述各國減碳目標及成果。

柯瑞不忘提及美國總統拜登今年三月底提出的基礎建設計畫，表示這是以潔淨能源為基礎，長期下來讓美國經濟獲得更好立基的政策。

他強調：「這不是要求任何人犧牲，這是一個機會。」

美國多名閣員參與會議，包括運輸部長布塔朱吉、貿易代表戴琪、商務部長雷蒙多、能源部長格蘭霍姆等。峰會亦邀請商界及工會領袖參與，微軟共同創辦人比爾蓋茲和聯合國氣候特使彭博也應邀發表談話。

蓋茲表示，氣候變遷是一個相當複雜的議題，僅僅利用現今的技術是無法達成遠大的目標。他也感謝拜登和柯瑞讓美國重新建立對抗氣候變遷的領頭羊角色，「這是一個充滿希望的時刻」。

已捐款數億美元於氣候議題的彭博說：「我們不能在沒有歷史性新投資的狀況下打敗氣候變遷，我們必須做得更多更快以降低碳排放。」

彭博表示，有許多企業的執行長和美國地方首長告訴他，希望可以做更多事來對抗氣候變遷，但他們表示需要幫助。

此氣候領袖峰會於22日至23日舉行，邀請全球40國領導人參與，首日有中國國家主席習近平、日本首相菅義偉等出席。

美國 氣候變遷 柯瑞

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