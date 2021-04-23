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面對警察行動想錄影自保 須注意五重點

SpaceX第3次送人上ISS 首度重複使用火箭太空船

中央社佛州甘迺迪太空中心23日綜合外電報導
美國太空探索科技公司（SpaceX）今天在日出前1小時，第3 度送太空人前往國際太空站（ISS）。這是SpaceX第一次重複使用已執行過任務的火箭與太空船。美聯社
美國太空探索科技公司（SpaceX）今天在日出前1小時，第3 度送太空人前往國際太空站（ISS）。這是SpaceX第一次重複使用已執行過任務的火箭與太空船。美聯社

美國太空探索科技公司（SpaceX）今天在日出前1小時，第3 度送太空人前往國際太空站（ISS）。這是SpaceX第一次重複使用已執行過任務的火箭與太空船。

法新社報導，美東時間上午5時49分，執行Crew-2任務的火箭在佛州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射。太空船上首度載著一名歐洲人。

播報員喬登（Gary Jordan）在歡呼和鼓掌聲中表示：「（太空船）飛龍奮進號（Crew Dragon Endeavour）再度升空，載著來自3個國家的4名太空人進行Crew-2任務，現正前往國際太空站的路上。」

幾分鐘後飛龍奮進號進入軌道運行，預計約23個小時半後可追上國際太空站。

法國太空人佩斯凱（Thomas Pesquet）、美國太空人金布羅（Shane Kimbrough）和麥克阿瑟（Megan McArthur）、日本太空人星出彰彥（Akihiko Hoshide）稍早穿著太空服，走出來向家人道別。

4人接著坐上3輛白色特斯拉（Tesla）汽車前往發射台，這是SpaceX建立的新傳統。SpaceX與特斯拉公司的老闆馬斯克（Elon Musk）也有露面。

汽車車牌上寫著「回收」（recycle）、「再利用」（reuse）、「減量」（reduce），反映獵鷹9號火箭（Falcon 9）和飛龍奮進號以往都執行過任務的事實。

載具再利用是美國國家航空暨太空總署（NASA）與私人企業結盟的一項重要目標，目的在於節省成本。

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