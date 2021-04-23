面對警察行動想錄影自保 須注意五大重點

明州警察跪在佛洛伊德頸部致其死亡一案，關鍵證據來自於目擊者法達妮拉‧拉茲爾(Darnella Frazier)拍攝的影片。(美聯社)

明尼蘇達州白人警察 沙文(Derek Chauvin)去年對非洲裔男子佛洛伊德 (George Floyd)以膝蓋壓頸達九分多鐘導致死亡，目擊者達妮拉‧法拉茲爾(Darnella Frazier)拍攝影片鐵證如山，陪審團20日裁定沙文遭控二級謀殺罪、三級謀殺罪及二級殺人罪三項罪名全數成立。華盛頓郵報分析，民眾面對警察行動時，如果要以智慧型手機 錄影自保，必須注意五大重點，才能確保自身安全，且讓證據有效。

2020年5月25日，46歲的佛洛伊德涉嫌使用偽鈔遭警察逮捕時，當時17歲的法拉茲爾保持距離，拿著手機拍下沙文以膝蓋制壓佛洛伊德頸部的過程，後來將影片上傳到臉書，引發全球一片譁然。

華盛頓郵報指出，法拉茲爾保持距離錄影，並未干預警方行動，因此手機未遭查扣，拍攝影片時畫面清楚穩定。

警察的隨身攝影機記錄下，正在拍攝影片的達妮拉‧法拉茲爾(Darnella Frazier)(Darnella Frazier，右起第三)。(美聯社)

南加大(University of Southern California)新聞學教授理察遜(Allissa Richardson)指出，法拉茲爾的影片堪稱經典範本，「對於沙文遭到定罪產生非常重大的影響」。

智慧型手機極為普遍的現在，民眾若與警察互動時，想透過手機錄影或直播，稍微不慎則可能在緊張情勢底下讓自己面臨危險。報導分析，民眾用手機拍下的警察不當行為影片越來越多，輿論要求警察改革的聲浪高漲，但法拉茲爾影片卻是讓沙文因此而遭定罪的罕見個案。

面對警察行動時，手機如何使用極可能對於整起事件如何收場產生影響。專家指出，法拉茲爾的影片之所以充滿強大說服力，關鍵便在於影片描述了佛洛伊德的遭遇，但影片本身卻沒有成為事件的一部分。

「美國民權聯盟」(American Civil Liberties Union，ACLU)言論、隱私及科技計畫資深研究員吉爾默(Daniel Kahn Gillmor)說，「知道自己的權益」與「知道如何保障自身安全」是兩回事。

華盛頓郵報指出，民眾想透過手機保存與警察互動的證據，且讓影片成為有效證據，必須注意五大要點：

一、民眾有權拍攝警察

民眾在警察值勤時錄影屬於合法行為，但具體細節則各州規範各有不同。然而，手機還是有遭到查扣的可能。

「全國攝影記者協會」(National Press Photographers Association)總顧問奧斯特雷契爾(Mickey Osterreicher)說，基本原則便是，民眾有權置身於現場，例如待在人行道上，或在屋主同意之下出現在私人住宅裡，民眾也有權攜帶手機。

不能打擾或妨礙警察值勤，則是最重要的規範。已退休洛杉磯郡警長辦公室(Los Angeles County Sheriff's Office)指揮官派克(Mike Parker)說：「時機、地點、言行舉止，都很重要。」如果民眾擅闖警察的黃色封鎖線，或者距離過於貼近導致員警、個人安全受到威脅，則可能被警察要求離開。

奧斯特雷契爾說，一般而言，警察無權要求民眾停止錄影或刪除影片。

報導指出，像法拉茲爾一樣保持距離拍攝，是避免員警要求刪除影片的最佳自保之道。她使用鏡頭的聚焦功能，麥克風也錄下佛洛伊德「我不能呼吸」的求救聲。

二、正大光明拍攝，不要偷偷摸摸

專家指出，偷拍警察可能觸犯當地法律，或者讓員警誤解拍攝者的動機，在狀況危機的情況下，警察非常注意自身安全，極可能把手機看成槍枝。

警察事務法律顧問達葛爾(Eric Daigle)說，如果越多民眾讓員警感到不舒服，情勢就越可能變得更加不穩定。

理察遜指出，法拉茲爾把手機拿得高高的，讓人可以明顯看到，所以她的動作不會讓警察誤解為自身安全恐遭威脅。

報導指出，警察特別介意民眾的雙手擺在什麼位置，因此某些應用軟體程式如Just Us，可以讓使用者以聲音啟動錄影功能。

三、像記者一樣

身為事件的目擊者，影音效果拍得越專業，做為法庭證據的效果便越強大。專家說，拍攝越多越好，法拉茲爾的影片之所以震撼力強，便是因為影片很長。

專家也說，拍攝全程保持緘默並不容易，但不妨把自己設定為客觀的觀察者角色，而不是倡議者。

派克說：「成功的公民錄影證據都有共同點，那就是他們並未干預其中。我看過許多影片本來可以是非常有力的證據，可是民眾卻跟警察起了爭執。」

四、封存影片

民眾拍下犯罪現場的影片，可能面臨警方鎖取備份。某些情況下，員警也可能暫時查扣手機，甚至為了得知手機內容向法院申請搜索令。奧斯特雷契爾說，某些員警可能企圖刪除影片，因此民眾要懂得提前做好防護措施。

報導指出，設定密碼、雲端備份都是可行之道，臉書直播則可存留影片備份。

五、分享影片之前要經過考慮

對於沒有法律背景的民眾來說，可能不了解拍攝影片到頭來反而變成讓受害者被羅織罪名的證據。理查遜表示，分享影片之前可以先與受害者家屬聯繫，家屬可能非常感謝有人拍下證據，可以做為法庭證據，卻不願意家屬生命最後時刻在網路曝光，因此必須尊重家屬的立場。