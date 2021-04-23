邊境問題成拜登痛腳 共和黨找到期中選舉進攻著力點

海關與邊境保護局下轄的邊界巡邏隊人員在美墨邊界巡邏。(美聯社)

前總統川普離開白宮之前，1月12日巡視德州阿拉莫(Alamo)邊境圍牆，並說加強美墨邊境 管控與安全是任內重要成就。Politico新聞網站報導，當時包括南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)在內等共和黨 隨行人員，已經悄悄展開提前部署，鎖定目標是贏回國會多數席次，首場戰役將是2022年期中選舉。

在支持群眾簇擁下，川普巡視邊境圍牆時以馬克筆在新建完成的30呎鋼牆上簽名。知情人士說，葛理漢陪同川普走訪阿拉莫的四天前，曾到白宮與川普長達四小時之久，葛理漢認為，等到2022年期中選舉展開時，阿拉莫邊境圍牆將可做為與拜登 新政府表現的對照，讓選民看到邊境問題的處理差異。

Politico新聞網站分析，從共和黨人士對川普巡視阿拉莫邊境圍牆的討論可以看出，共和黨看準拜登上台後，美墨邊境將有大批無證移民湧現，背後原因包括歷年來的季節因素，以及中美洲地區發生內亂；共和黨陣營評估，邊境議題將是共和黨在期中選舉拿下多數席次的利器。

消息人士說，經過過去幾個月的發展，共和黨方面發現，邊境危機不但是拜登政府痛腳，而且以邊境議題攻擊拜登政府，竟比原先想像得還要順手。

沒有成年人陪伴的無證兒童與青少年非法進入美墨邊境，人數頻創新高，聯邦機關措手不及，作業程序緩慢，更為了安置問題傷透腦筋。報導指出，連續幾周以來，共和黨人士除了前往邊境地區實地了解狀況，也致函主管機關、草擬備忘錄，並要求針對邊境危機展開調查，如今共和黨方面已經蓄勢待發，將啟動最新一波廣告及文宣攻擊，鎖定拜登邊境處理弱點大肆宣傳。

共和黨官員指出，除了邊境危機之外，拜登政府在疫情期間始終抗拒讓校園重新開放，讓共和黨在拜登上台初期便抓到事半功倍的政治操作點。

川普顧問米勒(Jason Miller)便說，邊境問題將是期中選舉的重點。他指出，拜登顯然與民主黨進步派達成某些協議，但進步派的立場不見得足以代表分布於全美各地的游離票選民(swing voters)及藍領勞工選民。