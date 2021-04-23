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美FCC祭新規 節目若有外國資助需於播出時公告

中央社／華盛頓22日綜合外電報導

美國聯邦傳播委員會（FCC）今天表示，委員會全體一致通過規定，如果電視與廣播內容是由外國政府資助或提供，必須於播出時向大眾公告。

路透社報導，聯邦傳播委員會規定，節目資訊無論是外國實體直接或間接付費給電台或電視台播放，在播出期間必須向大眾公開。現行規定沒有明確要求應於何時或如何公布相關資訊。

聯邦傳播委員會在聲明中說：「這項命令提高了透明度，當有外國政府或代表利用頻道來遊說美國民眾時，必須確保觀眾知道有這個情況。」

聯邦傳播委員會代理主席羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）說，關於外國政府資助節目編排的傳聞最近幾年大幅增加。

她在聲明中說：「我們知道外國實體在全美市場購買播放時段，包括中國政府資助的節目，在華府也有俄羅斯資助的節目。」

國會民主黨人多年來一直敦促聯邦傳播委員會採取行動。

羅森沃賽爾說，廣播電台出租波段時，也必須詢問承租人或製作節目者是否來自外國政府實體。

如果答案肯定，資助者身分資料必須播出並記載在電視台公開文件上，反之則廣播電視公司將必須利用司法部的外國代理人登記法（Foreign Agent Registration Act）網站與FCC的外國媒體報告獨立驗證承租人身分。

美國廣播人員全國協會（National Association of Broadcasters）雖發表聲明支持FCC的新規，但也說新規定「為沒有播放這類內容的廣播電視公司造成新負擔」。

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