情節像好萊塢電影 美檢方偵破3000萬跨國劫案

美國聯邦執法機構20日偵破一樁不法獲利淨得超過3000萬美元的跨國劫案，指控被捕男子與同夥使用傳統用於醫療手術的管道內視鏡，破解多國銀行的鑰匙保險箱後偷走現金與財物。圖為檢方在聲押狀附上的犯案當時影像擷圖。翻攝自Courthousenews.com

美國 聯邦執法機構20日以共謀洗錢的罪名逮捕3名紐約 男子，並指控他們牽連一樁歷時數年、精心設計且不法獲利淨得超過3000萬美元的國際銀行搶劫行動。起訴書指他們與同夥使用高科技攝影設備，破解多國銀行的鑰匙保險 箱，偷走民眾存放的現金與各種財物，再透過美國金融系統洗錢。

CNN引述起訴書指出，這一個犯罪集團的做案地點多在東歐國家，成員鎖定保全鬆散的銀行，先假裝成合法的顧客租用保險箱，隨後拿出傳統用於醫療手術的管道內視鏡（Borescopes），拍攝其他保險箱鎖固機構內部構造，再根據影像製作完全一樣的鑰匙，堂而皇之偷走貨幣、金條、珠寶與其他財物。

報導稱執法人員在其中一名被告庫柏（Val Cooper）住處與倉庫搜出若干無號碼的保險箱鑰匙、現金、珠寶、高擋提包、一具管道內視鏡與一組保險箱的鎖。FBI紐約調查站助理主任史威尼（William Sweeney）表示，起訴書描述的犯行讀起來簡直就是好萊塢創作的劇情。

據指這一個犯罪集團在2015年3月至2019年10月間犯案，足跡遍布烏克蘭、俄羅斯、北馬其頓、摩爾多瓦、拉脫維亞、烏茲別克、亞塞拜然與法國等國。3名被告中，庫柏為行動領導人，收受贓物後利用他在美國的銀行帳戶洗錢。列文（Alex Levin）同樣使用美國的銀行帳戶，購買犯案用的攝影設備與部分不法所得洗錢漂白，史密斯（Garri Smith）則被控親自下手執行部分竊盜行動。