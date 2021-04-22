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他遭「賜死」領不到逾萬紓困金+退稅 要求政府「復活」

記者顏伶如／綜合報導
聯邦三度發放紓困支票，莫斯葛羅夫被誤認已過世，一次也沒領到，損失至少3200元。 (截自 13WTHR影片)
聯邦三度發放紓困支票，莫斯葛羅夫被誤認已過世，一次也沒領到，損失至少3200元。 (截自 13WTHR影片)

印第安納州一名男子被國稅局(IRS)誤認已經死亡，疫情期間聯邦政府三度發放紓困現金支票，通通沒領到。對於這起烏龍事件，國稅局與社安署(Social Security Administration，SSA)則互踢皮球。

莫斯葛羅夫(Bobby Musgrove)接受印第安納州地方電視台WTHR受訪時說，兩年前就被誤認死亡，還收到社安署的致哀函。他說，向社安署要求更正知後，雖然獲得道歉，卻一直未能從死亡人口檔案(Death Master File)裡除名。

聯邦政府從疫情開始之後，三度發放疫情紓困支票，但莫斯葛羅夫一次也沒領到，損失至少3200元。

他也表示，由於被列為死亡人口，國稅局也沒發放退稅，積欠應發退稅超過1萬元。

他說：「這些錢是我非常需要的。我拜託他們讓我在系統裡復活，但他們卻愛莫能助。」

報導指出，莫斯葛羅夫帶著州政府身分證、出生證明及稅表，與國稅局官員當面陳情，得到的回答是問題出在社安署。當他與社安署聯絡時，則被告知是國稅局的錯。

必須向聯邦政府證明自己還活著的民眾，還有其他類似案例。

南卡羅來納州女子塞列塔諾(Cathy Celentano)便說，去年報稅時發現自己被國稅局當成已經過世，多次國稅局接洽卻未能解決問題，她也因此沒能報稅，疫情紓困支票都沒領到。

根據媒體報導，堪薩斯州至少兩名居民也被國稅局當成已經過世。

住在田納西州諾斯維爾(Knoxville)的霍蘭德(Kathi Hollander)，今年報稅時突然收到通知說她是已經過世的人。她接受田州地方電視台WREG訪問時說，國稅局解釋說，她無法申報2020年所得稅的原因是，她的社會安全號碼屬於已經死亡的人。霍蘭德只領到第一輪紓困支票，第二輪、第三輪發放的紓困支票則都沒領到。

聯邦三度發放紓困支票，莫斯葛羅夫被誤認已過世，一次也沒領到，損失至少3200元。...
聯邦三度發放紓困支票，莫斯葛羅夫被誤認已過世，一次也沒領到，損失至少3200元。 (美聯社)

國稅局 紓困 支票

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