「華府自成一州」法案 國會眾院22日表決通過

國會眾院22日通過「華府自成一州」法案。（記者張筠 / 攝影）

國會眾院22日以明顯的黨派分歧通過「華府 自成一州」法案，向民主黨 在拜登任內100天推進該議程的計畫再進一步，拜登政府本周也大力支持，不過該法案預計將在國會參院 受阻，若要法案通過，在參院需獲60票，因此就算民主黨以微弱優勢掌管參院，該法案恐怕也會在參院落空。

國會眾院22日以216比208票通過「華府自成一州」法案，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)在投票前表示，讓華府成為一州是「重申美國民主內涵和實質」的必經之路，並稱提出該法案的華府國會眾議員諾頓(Eleanor Holmes Norton)是民主和華府民眾權益的守護者。

諾頓提出的HR51「接納華府法案」獲得民主黨人的廣泛支持，拜登政府也力挺該法案，表示這將讓華府居民獲得本應有的國會代表權和話語權，讓美國民主更完整，振興美國經濟，創造多元文化。

該法案受到共和黨人的強烈反對，因此預計會在參院落空，相似的法案去年也曾順利在國會眾院通過，但在共和黨占多數的參院「夭折」，沒有進入表決環節，今年雖然民主黨占領國會參、眾兩院，但該法案若要在參院闖關成功，仍需60票，目前該法案的參院版本獲得44位民主黨人支持，在黨派分歧明顯的情況下，預計共和黨人將「費力把事拖」(filibuster)阻撓議事，讓該法案將再度落空。

反對讓華府自成一州的喬治亞州共和黨籍眾議院海斯(Jody Hice)表示，開國先輩最初就沒有計畫讓華府自成一州，因此該法案自然要被推翻；但維州民主黨眾議員康納利(Gerald Connolly)反駁稱，華府已擁有比部分州更多的人口，民眾的話語權和代表權也應有相應變化，否則民主無法進步。