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最新調查：三分之一醫護人員疫情期間萌生去意

記者顏伶如／綜合報導
一項調查指出，將近三分之一醫護人員曾在疫情期間萌生去意。(美聯社)
一項調查指出，將近三分之一醫護人員曾在疫情期間萌生去意。(美聯社)

疫情爆發後，醫療系統承受龐大負擔。華盛頓郵報與非營利研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)22日公布最新調查指出，將近三分之一醫護人員曾在疫情期間萌生去意。

這份調查顯示，29%受訪醫護人員坦承，疫情期間曾經出現「想離開醫護工作」的念頭，另外71%受訪醫護人員則說，從來不曾出現轉行想法。

統計顯示，55%受訪醫護人員說，自己在疫情期間精疲力竭；62%受訪醫護表示，疫情對於自己的心理健康帶來負面衝擊；47%受訪醫護指出，疫情期間的沉重壓力，導致自己失眠或嗜睡。

至於主要壓力來源為何，高達81%受訪醫護說，擔心自己因為工作而曝露於新冠病毒之中；害怕自己把病毒傳染給家人的受訪醫護也有79%。

這項問卷調查是在今年2月11日至3月7日之間進行，共有來自全美各地的1327名醫護人員接受訪查，統計結果正負誤差約3%。

達拉斯地區的大夜班護士布朗森(Megan Brunson)對華盛頓郵報指出：「許多護士踏入這行都是想要救人，可是當你看到死亡就像龍捲風一般在身邊狂嘯，你卻根本無能為力，這時你就開始懷疑自己究竟有沒有辦法讓狀況獲得任何改變。」

問卷調查進行期間，醫護人員施打疫苗的比例，已經明顯超過美國一般成年人。相較於18%成年民眾至少接種一劑新冠疫苗，52%受訪醫護人員已施打至少一劑新冠疫苗。

疫情 疫苗 華盛頓郵報

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