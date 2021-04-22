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美眾院將再表決華府成51州法案 料將過關

中央社華盛頓22日綜合外電報導
美國眾議院議員今天將再次對華盛頓特區升格案進行投票，讓華盛頓特區成為美國第51州，預料眾議院將通過此提案。(美聯社)
美國眾議院議員今天將再次對華盛頓特區升格案進行投票，讓華盛頓特區成為美國第51州，預料眾議院將通過此提案。(美聯社)

美國眾議院議員今天將再次對華盛頓特區升格案進行投票，讓華盛頓特區成為美國第51州，預料眾議院將通過此提案。眾議院不到一年前以232票贊成、180票反對，通過這項法案。

華盛頓特區一向都是民主黨的地盤。目前共和黨和民主黨在參議院分別各占50個席位，若華盛頓特區升格為州，有望選出兩名民主黨籍參議員，打破平衡，有助民主黨未來維持參院多數優勢。

民主黨數十年來不斷表達支持華盛頓特區升格為州的主張，希望藉著去年11月拜登當選總統，以及掌控參眾兩院的優勢承認華盛頓特區為聯邦的一個州。最後兩個州阿拉斯加州（第49州）和夏威夷州（第50州）於1959年加入。

指控民主黨人「奪權」的共產黨人料將在參院阻擋法案，大部分法案需要獲得60票贊成票才能在設有100席的參院通過。

華府將會以「華盛頓州道格拉斯邦」（State of Washington, Douglass Commonwealth）名義成為第51州，紀念美國首任總統喬治華盛頓（George Washington）和推動黑人廢奴運動代表人物之一的道格拉斯（Frederick Douglass）。

民主黨 美國 參院

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