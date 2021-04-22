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擴大健保不列入「美國家庭計畫」法案 將另案處理

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擴大健保不列入「美國家庭計畫」法案 將另案處理

記者顏伶如／綜合報導
拜登政府即將宣布的「美國家庭計畫」法案，如同「人力基礎建設」，目標在於推動全國幼兒學前班、擴大托兒補助，以及免費就讀社區大學、讓勞工擁有帶薪育嬰假等。(美聯社)
拜登政府即將宣布的「美國家庭計畫」法案，如同「人力基礎建設」，目標在於推動全國幼兒學前班、擴大托兒補助，以及免費就讀社區大學、讓勞工擁有帶薪育嬰假等。(美聯社)

政府官員透露，拜登總統即將公布的美國經濟改革計畫的第二階段，內容包括對富豪增稅做為教育等項目經費，但擴大健保範圍、降低處方箋藥品價格則不列入，而將另案處理。

紐約時報報導，根據官員先前討論結果，「美國家庭計畫」(American Family Plan)可以透過減少政府開銷，籌措7000億元預算做為推動降低聯邦健保計畫處方箋藥物價格、擴大健保範圍等用途，但如今官員則決定將擴大健保範圍分開，以各別法案方式處理。

報導指出，將擴大健保範圍從「美國家庭計畫」法案分開的處理方式，雖可暫時避開自由派國會議員之間的內鬥，卻可能招致某些進步派團體抗議，因為這些團體從拜登參選以來，一直要求健保改革必須列為優先要務。

拜登應眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)邀請，28日將赴國會聯席會議發表演說。官員指出，拜登發表國會演說前，便將宣布「美國家庭計畫」法案，內容包括托兒、帶薪育嬰假等。報導指出，「美國家庭計畫」法案具體細節仍在磋商中，宣布前幾天仍可能修改條文。

官員形容，「美國家庭計畫」法案如同「人力基礎建設」(human infrastructure)，目標在於推動全國幼兒學前班(universal pre-kindergarten)、擴大托兒補助，以及免費就讀社區大學、讓勞工擁有帶薪育嬰假等。

疫情紓困法案當中推出的擴大兒童抵稅(child tax credit)，透過「美國家庭計畫」法案將延至2025年。某些專家指出，擴大兒童抵稅措施可望讓美國兒童貧窮率在今年得以降低，多位民主黨籍國會議員已呼籲拜登，應讓擴大兒童抵稅變成永久有效，包括科羅拉多州聯邦參議員班奈特(Michael Bennet)、新澤西州聯邦參議員布克(Cory Booker)、俄亥俄州聯邦參議員布朗(Sherrod Brown)、華盛頓州聯邦眾議員戴貝尼(Suzan DelBene)、康州聯邦眾議員迪勞洛(Rosa L. DeLauro)、紐約州聯邦眾議員托瑞斯(Ritchie Torres)。

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