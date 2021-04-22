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北卡員警擊斃非裔男 群眾憤怒示威要求究責

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北卡員警擊斃非裔男 群眾憤怒示威要求究責

中央社北卡羅來納州伊利沙白城21日綜合外電報導
北卡州一名員警21日執行搜索令時，開槍將一名非裔男子擊斃，引發群眾憤怒示威。(美聯社)
北卡州一名員警21日執行搜索令時，開槍將一名非裔男子擊斃，引發群眾憤怒示威。(美聯社)

北卡羅來納州一名員警21日執行一道搜索令時，開槍將一名非裔男子擊斃，引發當地群眾憤怒示威，要求追究警方責任，以及立即公布員警貼身攝影機畫面。

美聯社報導，事件發生在洛麗（Raleigh）東北方274公里、人口約1萬8000的伊利沙白城（Elizabeth City）。目擊者威廉斯（Demetria Williams）表示，非裔男小布朗（Andrew Brown Jr.）試圖從自家駕車離開時，遭數名員警朝他開了數槍。

影片來源：YouTube The Guardian頻道

住在同條街的威廉斯說，小布朗的車隨後歪斜滑出院子，最後撞上一棵樹。她表示自己在聽到一聲槍響後衝出門外，隨後見到有人朝小布朗的車開了數槍。

威廉斯告訴美聯社：「當他們打開車門時，他（小布朗）已經死亡，倒了下來。」她還說，員警當時嘗試對小布朗做心肺復甦。

當局21日證實，一名員警在執行搜索令時將小布朗擊斃，但不願提供現場進一步細節。當局從現場移除的一輛車可見到數個彈孔痕跡，且後車窗破裂。

法院紀錄顯示，小布朗現年42歲，曾面臨數宗毒品犯罪起訴，並曾依持有毒品輕罪被判刑。

北卡巴斯科坦克郡（Pasquotank County）警長伍騰二世（Tommy Wooten II）在記者會上表示，這名開槍的員警已停職，並接受州調查局調查。

數十位群眾21日在事發現場聚集表達憤怒，並在小布朗家人身旁表達支持。稍晚伊利沙白城市議會在市府召開緊急會議時，更多群眾在外面聚集示威，有些人手持「黑命關天（Black Lives Matter）」和「停止殺害手無寸鐵黑人男性」標語。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

小布 威廉 北卡羅來納州

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